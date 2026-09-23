Movía ‘el producto’ de China a México: cae “Don Flaco” en CDMX por trasladar material para droga de cárteles

Un hombre que era buscado por Estados Unidos fue detenido en la Ciudad de México (CDMX). Se trata de José Ángel “N”, alias “Don Flaco”, pieza clave en el traslado de precursores químicos para el crimen organizado.

La captura de este hombre fue confirmada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien informó que para detenerlo hubo intercambio de información con ese país.

"Don Flaco" era buscado por trasladar precursores químicos

José Ángel “N”, alias “Don Flaco”, fue detenido hoy en la alcaldía Cuauhtémoc, al ser requerido por autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de droga.

Este hombre es señalado como presunto coordinador y financiador de una organización dedicada al traslado de precursores químicos de China a México y Estados Unidos.

¿Quién es "Don Flaco", pieza clave para el traslado de precursores químicos?

José Ángel “N”, alias “Don Flaco”, fue detenido a las 11:33 horas de la mañana de hoy en la colonia Hipódromo.

De acuerdo con un organigrama del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sobre traficantes de fentanilo que operan en México, "Don Flaco" es parte de esta red criminal.

"Don Flaco", según EU, no operaba solo y trabajaba de la mano con la empresa china de transporte de productos químicos Shanghai Fast-Fine Chemicals.

Esta empresa presuntamente envió diversos precursores químicos a cárteles en México para la producción ilícita de fentanilo.

Información de EU y México fue clave para captura de "Don Flaco"

"Don Flaco" estaba en la mira de Estados Unidos, por lo que fue designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de ese país.

Para su arresto se contó con la participación conjunta de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal y la SSPC.

A ello se sumó el intercambio de información con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Administración de Control de Drogas (DEA).

La detención de José Ángel “N”, informaron las autoridades de México, es provisional con fines de extradición.