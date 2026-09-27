Cae “El Mexicano”, presunto enlace del CJGN; es buscado por EU

Autoridades detuvieron a Fredy Chacón, alias "El Mexicano", presunto enlace del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Mafia Mexicana.

Fico Gutiérrez, alcaldde de Medellín, Colombia, confirmó en sus redes sociales la captura de este sujeto, quien es requerido por la justicia de Estados Unidos también.

Decomisan celulares, memorias y documentos tras captura de "El Mexicano"

El funcionario colombiano detalló que tras el operativo para detener a "El Mexicano" fueron incautados computadores, celulares, discos duros, memorias USB y documentos que serán analizados como parte de la investigación.

"En Medellín no hay espacio para quienes pretenden convertir nuestra ciudad en plataforma del crimen organizado. Aquí los buscamos, los encontramos y los ponemos a disposición de las autoridades competentes. La ciudad se respeta. Uno a uno van cayendo", expresó.

Los supuestos sobornos de "El Mexicano" para tener protección

Las autoridades señalan que Fredy Chacón pagaba entre 10 mil y 15 mil dólares mensuales a La Terraza y subestructuras del Clan del Golfo para obtener protección, custodiar cargamentos y asegurar su movilidad en el Valle de Aburrá.

Ecuador desmantela célula del CJNG

Ecuador, mediante un operativo junto a 50 agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el Comando Sur de Estados Unidos, desmanteló una red criminal vinculada al CJNG en Sudamérica.

Asimismo se logró detener a su cabecilla, quien mantenía contacto directo con el cártel en México, y al responsable financiero de la organización.

Mientras que en agosto de 2026, autoridades de España y Francia desmantelaron una célula operativa del CJNG en Cataluña. Tras esta operación se decomisaron cerca de 2.5 toneladas de metanfetamina y 13 personas fueron detenidas: siete eran mexicanos, cuatro españoles y dos colombianos.

La droga viajó desde México disuelta en más de 12 toneladas de aroma líquido de vainilla y llegaba a un laboratorio clandestino para se extraída mediante procesos químicos.

La iniciativa Escudo de las Américas dio a conocer una lista de organizaciones señaladas como narcoterroristas. Se trata de 24 organizaciones identificadas por sus países como grupos narcoterroristas; entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa y Cártel del Golfo.