Dos pilotos muertos tras balacera contra avión de pasajeros en Indonesia

Un piloto y su copiloto murieron el miércoles 11 de febrero de 2026 cuando atacantes abrieron fuego contra un avión ligero comercial de Smart Air durante su aterrizaje en el aeropuerto de Korowai, en la regencia de Boven Digoel, provincia de Papúa del Sur, en Indonesia .

Tragedia al aterrizaje: Mueren dos pilotos tras ataque armado en Papúa del Sur

La aeronave, un Cessna Grand Caravan con matrícula PK-SNR, despegó desde la ciudad de Tanah Merah y recibió los disparos alrededor de las 11:05 a.m. hora local (02:05 GMT), según la agencia estatal Antara.

Emboscada en Korowai: El dramático escape de 12 pasajeros y un bebé

El vuelo transportaba a dos tripulantes, 12 pasajeros adultos y un bebé. Cuando inició el tiroteo, los pilotos y pasajeros bajaron del avión y corrieron hacia un bosque cercano, explicó el vocero policial Cahyo Sukarnito. Los dos pilotos fallecieron en el acto, pero todos los pasajeros resultaron ilesos.

Lukman F. Laisa, director general de Transporte Aéreo del Ministerio de Transportes, confirmó en un comunicado: “El vuelo tenía dos tripulantes, 12 pasajeros adultos y un bebé”.

Doble ofensiva rebelde: Ataque a Smart Air y convoy minero de Freeport

En un incidente separado, el ejército de Indonesia reportó que el grupo rebelde Movimiento Papúa Libre atacó un convoy de PT Freeport Indonesia, filial de la minera estadounidense Freeport-McMoRan Inc. Los rebeldes mataron a un soldado e hirieron a otro oficial y a un empleado de Freeport.

Faizal Rahmadani, jefe de operaciones de la Fuerza de Tarea Damai Cartenz, declaró a Kompas TV que las tropas se desplegaron en la zona desde fuera de Papúa para reforzar la seguridad y empezar las investigaciones respectivas. Agregó: “Se despliegan tropas en la zona desde fuera de Papúa como parte del fortalecimiento de la seguridad y las investigaciones”.

Conflicto separatista en Papúa se intensifica con violencia letal

Este suceso revive el bajo pero cada vez más mortífero conflicto entre fuerzas de seguridad e independentistas en la rica en recursos región de Papúa. Indonesia asumió el control de la zona tras un controvertido voto de 1969 supervisado por la ONU, un proceso que los partidarios de la independencia siguen disputando.