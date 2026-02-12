“Dile a mi esposa que la amo": Las últimas palabras de un piloto en EU antes de aterrizar de emergencia

En un aterrizaje de emergencia de un avión, las acciones del piloto pueden representar la diferencia entre la vida y la muerte. En Georgia, Estados Unidos, un avión ligero tuvo que aterrizar en una transitada vialidad y el aviador se despidió de sus seres queridos.

El incidente sucedió el lunes 9 de febrero de 2026 en la comunidad de Gainesville. El piloto tuvo problemas en el motor del avión ligero Hawker Beechcraft BE-36, por lo que tuvo que descender de emergencia.

El desgarrador mensaje de despedida del piloto

La avioneta despegó del Aeropuerto Lee Gilmer Memorial de Gainesville con rumbo a Tennessee. El piloto habló con la torre de control y emitió un mensaje de despedida a su esposa y a sus padres.

“Tráfico de Gainesville. Este es Bonanza 59 Tango Tango (en referencia al modelo y la matrícula del avión). No vamos a lograrlo. Por favor dile a mi esposa Molly que la amo. Y a mis padres. Los amo mucho”.

Shortly after takeoff in Gainesville, Georgia a pilot lost control of his small plane - due to engine issues. In the horring ordeal, he called out mayday and asked the air traffic controllers to tell his wife and parents that he loves them - thinking that he wouldn’t make it.… pic.twitter.com/AGTmHpEM7M — Quickscope (@quickscope_main) February 11, 2026

De la tragedia a la esperanza: 10 minutos de terror a bordo del Bonanza 59 Tango Tango

10 minutos después, la grabación recoge la frase “Vamos a estar bien”. El avión no tuvo la potencia suficiente para poder volar al aeropuerto de origen, por lo que tuvo que aterrizar en medio de la calle, aseguró la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés).

Videos compartidos en redes sociales muestran el momento en el cual el avión ligero toca el pavimento de la calle y el ala derecha logra impactar algunos automóviles que estaban en la vía.

Sin cables ni heridos: La asombrosa pericia del piloto en plena vialidad de Gainesville

A pesar de lo aparatoso y la zona donde ocurrió el aterrizaje de emergencia, no hubo lesionados y al menos dos automotores quedaron con daños.

El avión llevaba a dos pilotos, uno de ellos con amplia experiencia y otro más que era un estudiante de aviación. Ninguno de ellos resultó lesionado.

"El hecho de que lograran aterrizar en medio de cientos de vehículos y solo impactaran a tres de ellos, sin cables eléctricos, es realmente sorprendente”, dijo el capitán de la policía de Gainesville, Kevin Holbrook.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó que iniciará una investigación por lo sucedido en este incidente.