El gobierno de Guatemala terminó el programa de médicos cubanos, que lejos de ayudar a la población a recuperar la salud, parasitar recursos que enriquecían a la dictadura de Miguel Díaz-Canel.

Las autoridades guatemaltecas cancelaron la brigada de 412 colaboradores enviados desde la isla. El equipo incluía 333 médicos, pero los 79 integrantes restantes generan dudas sobre su papel exacto. Guatemala pagó sumas mucho mayores a las estipuladas inicialmente por estos servicios.

Luis Monterroso, exministro de Salud de Guatemala, expuso irregularidades financieras del programa. Cuando asumió el cargo en 2014, descubrió deudas significativas con empresas aéreas que afectaban la compra de medicamentos e inversiones en equipo médico-quirúrgico.

“Esa deuda que se tiene son todos los viajes que se hicieron con los médicos cubanos”, explicó Monterroso. Agregó: “Dentro del convenio que se firma con los países, en algunos casos se deja estipulado que se tienen que cubrir las movilizaciones de ida y venida y ese era el monto que se tenía en adeudo”.

Estas deudas desequilibraron el presupuesto del Ministerio de Salud. Guatemala destinaba recursos clave a cubrir traslados, en lugar de fortalecer su sistema sanitario interno. Casos similares se repiten en otros países que contrataron médicos cubanos.

El programa de médicos cubanos enfrenta críticas internacionales por explotación laboral. A fines del año pasado, la congresista republicana María Elvira Salazar denunció ante el Congreso de Estados Unidos prácticas de esclavismo moderno. El régimen cubano se queda con la gran mayoría de los pagos que los países destinan a estos profesionales, quienes trabajan lejos de su familia a cambio de casi nada.

Salazar destacó el caso de México: “ México ha aceptado a más de 3 mil médicos cubanos a cambio de más de 100 millones de dólares, pagados directamente al régimen cubano, no a los médicos mismos. Eso es pura y simplemente, esclavitud”.

Apuesta por lo local: Guatemala prioriza el talento nacional sobre las misiones extranjeras

Guatemala busca más que cortar fondos a la dictadura cubana. Las autoridades rechazan alinearse con presiones estadounidenses que amenazan a países que apoyan al régimen. Su meta principal radica en robustecer el sistema de salud nacional con talento guatemalteco, ya que anteriormente, los médicos locales quedaron marginados por acuerdos opacos hilvanados desde La Habana.