EU reduce agentes migratorios en Minnesota: esto dijo Tom Homan sobre el fin del operativo

El gobierno de Estados Unidos comenzó una reducción significativa de agentes de control migratorio en Minnesota, luego de semanas de redadas migrantes como parte de un operativo especial que generó tensión social, protestas ciudadanas , además de choques políticos en ese estado del medio oeste.

El anuncio fue confirmado durante la mañana de hoy jueves 12 de febrero por Tom Homan, conocido como el zar fronterizo de la administración Trump, quien informó que la llamada Operación Metro Surge está llegando a su fin.

The Trump administration is ending the immigration crackdown in Minnesota that led to thousands of arrests, violent protests and the fatal shootings of two U.S. citizens over the past two months, border czar Tom Homan said. pic.twitter.com/rSli774XIC — The Associated Press (@AP) February 12, 2026

¿Por qué se retiran los agentes migratorios de Minnesota?

Durante una conferencia de prensa, Homan explicó que la decisión se tomó tras lo que calificó como avances exitosos en la detención de amenazas a la seguridad pública, así como una coordinación “sin precedentes” con autoridades estatales y locales: “He propuesto, y el presidente Trump ha estado de acuerdo, en que esta operación concluya”.

Detalló que el retiro ya está en marcha y continuará durante la próxima semana, con el regreso de los agentes a sus estaciones de origen o su reasignación a otras zonas del país.

¿Qué fue la Operación Metro Surge?

La Operación Metro Surge fue lanzada a finales de enero de 2026 y contempló el despliegue de alrededor de 3 mil agentes de inmigración (armados), principalmente en Minneapolis, la ciudad más grande de Minnesota.

El objetivo era localizar y deportar migrantes, priorizando a quienes representaran riesgos a la seguridad nacional y pública. Una semana antes del anuncio actual, Homan ya había confirmado la retirada inicial de unos 700 agentes .

¿Se debilita la política migratoria de Trump?

Homan rechazó categóricamente que la reducción de personal signifique un retroceso en la política migratoria del gobierno federal: “Quienes dicen que estamos retrocediendo en la aplicación de la ley migratoria están equivocados”.

El funcionario agregó que las deportaciones y arrestos han alcanzado cifras récord durante el primer año del nuevo mandato de Donald Trump y subrayó que toda persona en situación irregular sigue sujeta a la ley, aunque el enfoque seguirá siendo criminales y amenazas graves.

Protestas y polémica en Minnesota

El operativo fue duramente criticado por el gobernador demócrata Tim Walz y otros líderes locales. En Minneapolis, residentes realizaron protestas constantes, grabando a los agentes, muchos con equipo táctico y rostro cubierto, y denunciando un clima de miedo.

Homan negó que agentes del ICE hayan realizado arrestos en escuelas, hospitales o iglesias, y aseguró que no existe evidencia de esas versiones. La pregunta es si esta retirada aliviará la tensión social en Minnesota o si solo se trata de una pausa estratégica dentro de una política migratoria que seguirá marcando la agenda nacional en Estados Unidos.

