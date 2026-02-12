¡Sálvese quien pueda! VIDEO: Momento en que se abre un enorme socavón en Shanghái, China

Un gigantesco socavón apareció en la ciudad de Shanghái, provocando el colapso de una amplia sección de vialidad y daños en estructuras cercanas, en un incidente que reaviva las preocupaciones acerca de la seguridad de las obras de infraestructura subterránea como el Metro de China y en una de las ciudades más pobladas del mundo.

Este Socavón o Sinkhole, fue difundido mediante videos que se hicieron virales en redes sociales, y donde se observa cómo el pavimento cede de forma abrupta, justo en las cercanías del Metro de Shanghái.

Se abre gigantesco socavón en Shanghái: VIDEO del enorme agujero en China

Las autoridades locales informaron que el área del enorme agujero fue acordonada desde la jornada del miércoles 11 de febrero, luego de que se reportara una fuga de agua en un sitio de construcción cercano.

De acuerdo con información oficial, el incidente ocurrió a tan solo un día después de que trabajadores detectaran una filtración durante excavaciones relacionadas con la línea Jiamin del Metro de Shanghái, un proyecto clave para la movilidad urbana de la ciudad en China.

Imágenes satelitales revelan impacto de socavón en Shanghái

En el análisis de imágenes satelitales aporta una línea temporal clara del evento. Las fotografías tomadas durante la mañana del 11 de febrero de 2026, no muestran indicios del socavón; sin embargo, imágenes del 12 de febrero ya evidencian la presencia del enorme hundimiento, lo que sugiere que el colapso ocurrió en un lapso menor a las 24 horas.

Cabe señalar que este tipo de comparación es clave para confirmar la magnitud y rapidez del evento, así como para respaldar los reportes oficiales de las autoridades locales.

Socavón en China: Sin víctimas que lamentar

Las autoridades chinas confirmaron que no se reportaron personas lesionadas, un hecho que fue considerado fortuito debido a la escala del colapso, además de por la densidad urbana de la zona afectada. Como medida preventiva, se cerró el tránsito, además de que se reforzó la vigilancia en los alrededores del Metro.

Infraestructura subterránea bajo la lupa en China

Expertos señalan que fugas de agua combinada con excavaciones profundas pueden debilitar el subsuelo, provocando colapsos repentinos como este. El caso del enorme aguajero en Minhang se suma a otros incidentes similares registrados en grandes ciudades con expansión acelerada del transporte subterráneo.

La pregunta que queda en el aire: ¿están las megaciudades preparadas para expandirse bajo tierra sin comprometer la seguridad en la superficie?