VIDEO: Elefantes salvajes irrumpen en una escuela y encienden las alarmas en Tailandia

La irrupción de dos elefantes salvajes en una escuela pública del este de Tailandia encendió las alarmas entre autoridades, docentes, además de entre las comunidades locales, luego de que los enormes animales derribaran la reja perimetral, además de que causaran daños considerables en las instalaciones durante la noche.

Este peculiar incidente ocurrió a las 11:36 de la noche del miércoles (hora local), en la escuela Ban Mai Sai Thong, ubicada en el distrito de Khao Chakan, y quedó captado por las cámaras de videovigilancia del plantel; en las imágenes se aprecia a los elefantes aproximándose desde una carretera principal antes de forzar la entrada al recinto escolar.

Video impactante: elefantes salvajes entran a una escuela y obligan a pedir acción inmediata al gobierno|“ABU Asia Pacific Union”

¿Cómo pasó la irrupción de los elefantes en la escuela de Tailandia?

De acuerdo con el material de seguridad, uno de los elefantes utilizó su trompa, además de patas, para aplastar la reja metálica, mientras que el segundo ingresó segundos después. Los dos paquidermos recorrieron parte del terreno escolar, derribando árboles y estructuras cercanas al cercado. Afortunadamente, no había estudiantes ni personal en el lugar, lo que evitó una tragedia mayor.

Durante una inspección realizada la mañana de hoy jueves 12 de febrero de 2026, autoridades escolares y líderes comunitarios confirmaron daños severos en la barda perimetral de acero, así como afectaciones a árboles y áreas exteriores de la escuela.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Así nació un ‘ligre’ en Rumania: el extraño felino de mezcla de león y tigre que impacta al mundo

Thakoorn Kongchai, subdirector del plantel, reconoció que el hecho pudo haber tenido consecuencias fatales: “Tuvimos suerte de que ocurriera de noche, cuando no había clases. Nuestra mayor preocupación es qué pasaría si regresan durante el día. Representa una amenaza mortal para estudiantes y personal”.

Elefantes y comunidades: un conflicto en aumento en Tailandia

Líderes locales, además de algunos habitantes de la zona, señalaron que la presencia de elefantes salvajes en áreas comunitarias es cada vez más frecuente, lo que ha generado pánico entre la población, especialmente durante la noche.

El jefe de la aldea hizo un llamado urgente a las agencias gubernamentales de Tailandia para implementar soluciones a largo plazo, que incluyan medidas de protección tanto para las personas como para la fauna silvestre.

Elefantes salvajes irrumpen en una escuela y causan pánico en Tailandia: autoridades lanzan alerta urgente|“ABU Asia Pacific Union”

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: Elefante voltea auto de familia que hizo una parrillada ilegal cerca de su hábitat en Tailandia

Elefantes salvajes en zonas pobladas: ¿por qué ocurre este fenómeno?

Expertos en conservación advierten que la reducción del hábitat natural y la expansión de comunidades humanas empujan a los elefantes a buscar alimento, además de refugio en zonas urbanizadas, por lo que se aumenta el riesgo de encuentros peligrosos.

Elefantes de China llegan sanos y salvos a Reserva Natural Mengyangzi

Este caso reabre el debate: ¿cómo pueden convivir de forma segura las comunidades humanas con la fauna salvaje en regiones donde el hábitat natural está desapareciendo?