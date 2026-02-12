¡Imágenes fuertes! Balean a hombre en gimnasio de Costa Rica; viralizan video del ataque

La violencia sacudió la tranquilidad de la comunidad de San Nicolás, en Cartago, Costa Rica. La noche de este lunes, lo que debía ser una jornada normal de ejercicio se transformó en una escena de crimen cuando al menos dos sujetos armados irrumpieron en un gimnasio local para ejecutar un ataque directo contra uno de los usuarios.

Sin importarles que el lugar estuviera lleno de personas entrenando, los sicarios fijaron su objetivo y dispararon a quemarropa, provocando el pánico total entre los presentes que buscaban refugio entre las máquinas de ejercicio.

Ataque en gimnasio de Costa Rica habría sido planeado

Según los reportes preliminares de la Cruz Roja, la víctima es un hombre de entre 25 y 35 años. Al llegar los paramédicos al sitio, ya no había nada que hacer: el sujeto presentaba múltiples impactos de bala en el cuerpo y fue declarado fallecido en el mismo lugar.

En la escena del crimen, los agentes judiciales recolectaron al menos 10 casquillos de bala, lo que demuestra la intensidad del ataque y la clara intención de los agresores de no dejar rastro de vida.

En Cartago, ya ni al gimnasio se puede ir tranquilo pic.twitter.com/X2S94KMj9s — Toto Rangel M. (@totorangelm) February 11, 2026

Disparos provocaron crisis nerviosa

A pesar de la ráfaga de disparos en un espacio cerrado, el reporte oficial indica que ninguna otra persona resultó herida por las balas. Sin embargo, el impacto emocional fue severo.

El personal de emergencias tuvo que atender a dos personas que sufrieron crisis nerviosas agudas tras presenciar el asesinato a pocos metros de distancia.

Así huyeron los sospechosos del gimnasio

Testigos indican que el sicario, tras cumplir su cometido, salió del gimnasio para encontrarse con un cómplice que lo esperaba afuera.

Ambos huyeron rápidamente en una motocicleta, aprovechando la oscuridad de la noche y el caos generado para perderse por las calles de San Nicolás.

El video del incidente en el gimnasio es del 9 de febrero de 2026 (hace 2 días), grabado en San Nicolás de Cartago, Costa Rica (no en Colombia). Fue un asesinato a balazos por un sicario.https://t.co/hPEo2hUhgw — Sr.Sergio (@SrSergioG) February 12, 2026

¿Cuál fue la razón del ataque?

Las autoridades judiciales han iniciado una investigación profunda y, por la forma en que se dieron los hechos, la principal línea de investigación apunta a un ajuste de cuentas .

Este tipo de ataques directos suelen estar vinculados a disputas entre grupos criminales que operan en la zona y que utilizan la vía pública o establecimientos concurridos para enviar mensajes violentos.

Despliegan operativo por hombre baleado en el gimnasio

Tras el suceso, la Fuerza Pública desplegó un operativo relámpago en los alrededores de Cartago para tratar de localizar la motocicleta y a los responsables.

Hasta el momento, no se reportan detenciones, pero las grabaciones de las cámaras del gimnasio son piezas clave que ya están en manos de los investigadores para identificar los rostros de quienes llevaron el luto a este centro deportivo.