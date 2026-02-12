¡Sin WhatsApp! Rusia bloquea el uso de la aplicación de Meta, ¿por qué?

La comunicación digital en Rusia ha sufrido un golpe definitivo este miércoles. Meta, la empresa dueña de WhatsApp , confirmó que el gobierno ruso ha intentado "bloquear totalmente" el servicio en todo el país. Esta medida no es una sorpresa total, pero sí representa el cierre de una de las últimas ventanas de comunicación extranjera que quedaban abiertas tras el inicio del conflicto en Ucrania en 2022.

Con más de 100 millones de usuarios en vilo, la aplicación ha desaparecido incluso de los directorios oficiales de comunicaciones del regulador estatal, Roskomnadzor.

¿Por qué Rusia decidió apagar WhatsApp?

La razón principal que esgrime el Kremlin es el cumplimiento de sus leyes locales. Según el portavoz Dmitry Peskov, si Meta no entra en un "diálogo" y se alinea con la legislación rusa, no hay oportunidad de que la app regrese.

En palabras más sencillas: Rusia exige acceso a la información y control sobre lo que se publica, algo que la plataforma de mensajería segura se ha negado a entregar por políticas de privacidad.

🔴 #AHORA | Rusia bloqueó WhatsApp, en la última medida del gobierno para forzar a los usuarios a migrar a una aplicación controlada por el gobierno. pic.twitter.com/XGxOwKSG80 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) February 12, 2026

'MAX': La apuesta de Rusia que genera dudas

Mientras WhatsApp queda fuera de combate, el gobierno promueve activamente una alternativa propia llamada "MAX". Esta aplicación está respaldada por el Estado y es presentada como la opción "segura y patriótica". Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar.

WhatsApp ha calificado este movimiento como un intento de empujar a la gente hacia una "app de vigilancia estatal", donde la privacidad podría ser inexistente .

Rusia no solo bloqueó Whatsapp

WhatsApp no es la primera víctima de esta limpieza digital. En diciembre pasado, Rusia ya había bloqueado FaceTime de Apple, y ha mantenido restricciones constantes sobre Telegram. El argumento oficial siempre es el mismo: estas plataformas se niegan a compartir datos con las fuerzas del orden para investigar casos de fraude o terrorismo.

Para el gobierno ruso, cualquier app que no abra sus puertas a la vigilancia oficial es considerada una amenaza.

Today, the Russian government attempted to fully block WhatsApp in an effort to drive people to a state-owned surveillance app. Trying to isolate over 100 million users from private and secure communication is a backwards step and can only lead to less safety for people in… pic.twitter.com/R6ZjRIvVkF — IANS (@ians_india) February 12, 2026

La respuesta de Whatsapp ante el bloqueo

Desde las oficinas de WhatsApp, el mensaje es de resistencia. Un portavoz aseguró que siguen haciendo todo lo posible para mantener a los usuarios conectados, aunque admiten que la situación es crítica. "Rusia está intentando obligar a sus ciudadanos a usar herramientas controladas por el gobierno", señalaron.

Por ahora, el pulso parece estar a favor de Moscú, que busca un control total sobre el espacio de internet.

¿Qué pasará con la privacidad de los usuarios en Rusia?

El gran temor de los expertos en tecnología es que, al migrar a aplicaciones como "MAX", los rusos queden expuestos a un rastreo constante. Mientras que los fundadores de apps como Telegram aseguran que defenderán la libertad de expresión, el gobierno ruso sigue apretando las tuercas.

Por ahora, los 100 millones de usuarios de WhatsApp en Rusia tendrán que buscar alternativas o resignarse a que sus conversaciones pasen por el filtro del Estado.