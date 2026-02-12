Así es como puedes encontrar el número de tu visa canadiense

El número de la visa canadiense es muy fácil de localizar, ya que suele estar costado al costado derecho de donde está colocado en el pasaporte.

Sin embargo, hay algunos detalles que permitirán identificarlo, a diferencia del mismo número de la visa americana. Te contamos cómo.

¿Dónde está el número de la visa canadiense? Guía rápida para viajeros

Revisa primero las páginas de tu pasaporte con atención. El número de visa aparece impreso junto a tu fotografía y datos personales, etiquetado como "Visa number" o "Número de visa". Tiene caracteres con tinta roja y los números están impresos en forma de columna vertical.

Aquí hay que poner atención. El número de la visa americana también está escrito con tinta roja, pero sus números están escritos en un mismo renglón horizontal.

El número de la visa canadiense comienza con una letra, la cual puede ser de tres tipos:



F: Para autorizaciones de estudio.

U: Para permisos de trabajo en Canadá.

C: Para viajeros de turismo.

Evita retrasos en migración: Errores comunes al buscar tu folio de visa

Uno de los más comunes es confundir el número de visa con el de pasaporte o eTA (autorización electrónica de viaje) con frecuencia. El número de visa es un código alfanumérico específico, diferente al número de referencia de la eTA que se vincula electrónicamente a tu pasaporte. La visa está pegada al pasaporte, mientras que la eTA es una autorización digital.

Otro error común es pasar por alto la visa canadiense pegada en las páginas del pasaporte. Vale la pena revisar cada una de las hojas del documento de identidad en caso de un viaje para saber dónde está.

Importancia de tener a la mano tu número de visa canadiense

Acceso rápido a trámites migratorios con este dato disponible. Las autoridades procesan solicitudes más velozmente cuando proporcionas el número correcto, lo que reduce esperas y evita rechazos en aeropuertos.

Otra ventaja es poder demostrar que tienes una autorización legítima de viaje del gobierno canadiense ante los puntos de inspección legal. Aunque la eTA se verifica electrónicamente, el número de visa sirve como prueba física de tu aprobación, esencial si surge alguna duda con tu pasaporte.

