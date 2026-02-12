Logo Inklusion Sitio accesible
Ola de calor agrava incendios forestales en la Patagonia argentina

La Patagonia argentina se enfrenta a incendios forestales alimentados por calor extremo y sequía, con miles de hectáreas afectadas.

Árboles arden durante incendios forestales en Epuyén, en la provincia patagónica de Chubut, Argentina , el 1 de febrero de 2026.
En distintas regiones del continente, las temporadas de incendios han mostrado mayor intensidad en años recientes | Reuters
Mundo

Escrito por:  Viridiana Castillo

Con información de: Agencias

Los incendios forestales en la Patagonia argentina siguen activos después de un mes en medio de una ola de calor extremo que mantiene en alerta a autoridades y brigadistas en el sur del país. Las llamas afectan zonas de bosque nativo y áreas cercanas a parques nacionales.

Reportes internacionales señalan que los focos se concentran en provincias como Chubut y en áreas próximas al Parque Nacional Los Alerces , donde las condiciones secas y los vientos complican las labores de contención.

La emergencia no ha sido declarada "superada". Reportes ambientales indican que los incendios continúan activos en distintos puntos de la región de la Patagonia.

Incendios forestales avanzan en la Patagonia argentina

De acuerdo con reportes retomados por Reuters, América del Sur enfrenta incendios intensificados por calor récord y sequía prolongada. En Argentina, la Patagonia es una de las regiones más afectadas.

Plataformas de monitoreo ambiental como IQAir han señalado que, a inicios de febrero, persistían focos activos en el sur argentino, con impacto en calidad del aire y afectaciones a comunidades cercanas.

El fuego ha alcanzado zonas de vegetación andina y sectores de alto valor ecológico, lo que mantiene operativos constantes de brigadistas y cuerpos de emergencia.

El factor climático detrás de la emergencia

Un análisis difundido por la iniciativa científica World Weather Attribution , concluyó que el cambio climático ha incrementado la probabilidad de condiciones extremas (calor, sequía y vientos secos) que favorecen incendios forestales en Argentina y Chile.

Según ese estudio, el calentamiento global ha hecho más probables estos episodios de riesgo, lo que eleva la frecuencia y la intensidad de incendios.

Especialistas citados por medios locales advierten que este patrón no es aislado y forma parte de una tendencia regional de eventos extremos vinculados al aumento de temperaturas.

Impacto en la región y alerta climática

Aunque los incendios forestales en la Patagonia argentina se desarrollan a miles de kilómetros de México, el fenómeno se desarrolla en un contexto regional de temperaturas elevadas y sequías prolongadas en América Latina .

En distintas regiones del continente, las temporadas de incendios han mostrado mayor intensidad en años recientes. Al 11 de febrero, la emergencia en la Patagonia continúa activa y bajo monitoreo.

