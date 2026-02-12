Ola de calor agrava incendios forestales en la Patagonia argentina

Los incendios forestales en la Patagonia argentina siguen activos después de un mes en medio de una ola de calor extremo que mantiene en alerta a autoridades y brigadistas en el sur del país. Las llamas afectan zonas de bosque nativo y áreas cercanas a parques nacionales.

Reportes internacionales señalan que los focos se concentran en provincias como Chubut y en áreas próximas al Parque Nacional Los Alerces , donde las condiciones secas y los vientos complican las labores de contención.

La emergencia no ha sido declarada "superada". Reportes ambientales indican que los incendios continúan activos en distintos puntos de la región de la Patagonia.

Over 150,000 Acres Burnt!



Chile Offered to Send Firefighters to Help Argentina but No Response...



What The HELL is Going On in Patagonia?

Incendios forestales avanzan en la Patagonia argentina

De acuerdo con reportes retomados por Reuters, América del Sur enfrenta incendios intensificados por calor récord y sequía prolongada. En Argentina, la Patagonia es una de las regiones más afectadas.

Plataformas de monitoreo ambiental como IQAir han señalado que, a inicios de febrero, persistían focos activos en el sur argentino, con impacto en calidad del aire y afectaciones a comunidades cercanas.

Nuevo estudio de atribución revela que los incendios forestales en la Patagonia Argentina y Chile son tres veces más probables debido al cambio climático

Reducciones de hasta un 25% en las precipitaciones y temperaturas muy por encima de lo normal los responsables

El fuego ha alcanzado zonas de vegetación andina y sectores de alto valor ecológico, lo que mantiene operativos constantes de brigadistas y cuerpos de emergencia.

El factor climático detrás de la emergencia

Un análisis difundido por la iniciativa científica World Weather Attribution , concluyó que el cambio climático ha incrementado la probabilidad de condiciones extremas (calor, sequía y vientos secos) que favorecen incendios forestales en Argentina y Chile.

Según ese estudio, el calentamiento global ha hecho más probables estos episodios de riesgo, lo que eleva la frecuencia y la intensidad de incendios.

Especialistas citados por medios locales advierten que este patrón no es aislado y forma parte de una tendencia regional de eventos extremos vinculados al aumento de temperaturas.

La Patagonia se prende fuego



Más de 3.000 personas fueron evacuadas por los voraces incendios que ya consumieron, al menos, 4.000 hectáreas.



El fuego destruyó viviendas, bosques nativos y pastizales.



La Fiscalía local detectó la presencia de material acelerante

Impacto en la región y alerta climática

Aunque los incendios forestales en la Patagonia argentina se desarrollan a miles de kilómetros de México, el fenómeno se desarrolla en un contexto regional de temperaturas elevadas y sequías prolongadas en América Latina .

En distintas regiones del continente, las temporadas de incendios han mostrado mayor intensidad en años recientes. Al 11 de febrero, la emergencia en la Patagonia continúa activa y bajo monitoreo.