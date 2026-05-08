La ruta del contrabando en el Pacífico: Sonora bajo la lupa de Estados Unidos

La ruta del huachicol fiscal ha dejado un boquete de miles de millones de pesos al erario y una estela de ejecuciones de personajes involucrados en el delito y dos marinos de alto rango detenidos.

También opera en el Pacífico. Lo hace descaradamente en Sonora y Baja California, ya que las cantidades son tan grandes que las autoridades difícilmente no las notarían.

Según la investigación, llegaron 11 millones de litros a Guaymas y a Ensenada. Esta cantidad es similar a la que destapó el escándalo de los sobrinos huachicoleros del exsecretario de Marina de López Obrador.

Ocho millones de litros y dos mil pipas: el tamaño del huachicol en Sonora

Por lo menos ocho millones de litros se almacenaron en un terreno de otro exsenador morenista y amigo de López Obrador, Gerardo Novelo. ¿Podría usted imaginarse lo que se requiere para almacenar ocho millones de litros de combustible robado?

Claro que es fácil de notarlo, aún si entra de contrabando en un esquema de evasión fiscal. Para que se dé una idea, se requerían dos mil pipas para su traslado.

Pero como en este esquema, a los amigos no se les investiga. Al morenista Novelo le dieron dos amparos y ya con eso dejaron de investigar.

Por cierto, durante sus giras a López Obrador le gustaba hospedarse en los hoteles de su amigo Novelo, el dueño de los terrenos huachicoleros, convirtiendo a Sonora en otro de los estados bajo sospecha del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Sonora: foco de atención por presuntos nexos criminales

Ahora Sonora la gobierna Alfonso Durazo, el mismo que antes de ser gobernador, junto con López Obrador, dio órdenes de dejar en libertad a Ovidio Guzmán y desató el Culiacanazo y una narcoguerra que dura hasta la fecha.

También han circulado versiones sobre posibles negocios relacionados con huachicol y actividades de familiares o socios, aunque hasta ahora no existe una investigación formal pública.

Entre los temas mencionados destaca una residencia en Bahía de Kino que habría sido adquirida a un hijo de Amado Carrillo Fuentes, conocido como “El Señor de los Cielos”.

Reportes de inteligencia señalan además que al menos siete cárteles criminales se disputan actualmente el control de Sonora, una de las entidades estratégicas para el tráfico de drogas, personas y combustible ilegal hacia Estados Unidos, entre ellos:

