¿Hasta cuándo serán válidas las antiguas monedas de 10 pesos?

Muy pronto notarás algo diferente en las monedas de 10 pesos y es que el Banco de México anunció el cambio en su composición al ser la más "adecuada", según lo estipulado en el DOF.

¿Por qué se cambiará el material de las monedas de 10 pesos?

El cambio en el material responde a una actualización en la normativa monetaria donde el Banco de México propone materiales alternativos, buscando específicamente reducir el costo de producción y optimizar la fabricación de las monedas tras evaluar diversas opciones técnicas.

Y si crees que habrá alguna modificación en su imagen o estilo, acá te aclaramos que, como el cambio solo es de composición, la diferencia visual es mínima para los ojos.

¿De qué material serán las nuevas monedas de 10 pesos?

El centro de la moneda dejará de fabricarse con la aleación conocida como "alpaca plateada" y pasará a ser de acero recubierto de níquel. Con ello se cumple el objetivo de que tenga un menor costo de producción.

La modificación coincide con lo establecido en el artículo 2º, inciso b), de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, donde señala que "las monedas metálicas de diez pesos, entre otras, tendrán los diámetros, composición metálica, cuños y demás características que señalen los decretos relativos, y que cuando estos prevean aleaciones opcionales para la composición de las monedas metálicas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a propuesta del Banco de México, determinará su composición metálica señalando alguna de las aleaciones establecidas en el decreto respectivo y que la Resolución correspondiente deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación".

¿Cuándo comenzarán a circular las nuevas monedas de 10 pesos, según Banxico?

Las nuevas piezas comenzarán a fabricarse y circular a partir de este año, dándose de forma gradual conforme pasen los meses junto con las versiones que ya conocemos.

Así que no te sorprendas si dentro de poco te encuentras con alguna de estas monedas de 10 pesos ya con el cambio en su composición, en función de lo estipulado en el DOF.

¿Las monedas actuales de 10 pesos dejarán de tener valor?

No, las monedas actuales no pierden su valor. El ajuste es únicamente una actualización, por lo que las monedas de 10 pesos que ya se poseen siguen siendo totalmente válidas y conservan su valor nominal.

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¿Cómo identificar las nuevas monedas de 10 pesos?

Se podrán identificar al notar una diferencia en el brillo o en el tacto del centro de la moneda debido a la nueva composición de acero recubierto de níquel.

El níquel se aprecia de color gris plateado brillante, con un tono metálico suave y ligeramente opaco en comparación con el cromo o la plata pura. No se oxida fácilmente, por lo que mantiene su brillo a pesar del uso.

