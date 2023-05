¡Es hoy, es hoy! El mundo celebra el Día de Star Wars con la frase “May the 4th be with you”

¡Llegó el gran día! La saga que se estrenó el 23 de diciembre de 1977 está de fiesta, pues hoy se celebra el Día de Star Wars y es una perfecta fecha para desearle a cualquier persona un “que la fuerza te acompañe” o mejor aún, un feliz “May the 4th be with you”, pero ¿conoces su significado?

La celebración del Día de Star Wars poco tiene que ver con la fecha de estreno de las cintas cinematográficas o algún día relacionado aGeorge Lucas, sino con Margaret Tatcher, quien se convirtió en primera ministra del país el 4 de mayo de 1979, posteriormente, un festival local en Canadá terminó por designar la fecha oficial.

¿Qué significa la frase May the 4th be with you?

La emblemática frase que tomó fuerza en los últimos años “May the 4th be with you”, que en español significa “Que el 4 de mayo te acompañe”, hace referencia a un juego de palabras establecidas en una de las míticas frases de los Jedis durante la película Star Wars Una nueva esperanza de la saga realizada por George Lucas.

En el episodio IV, el maestro Jedi Obi-Wan Kenobi utilizó la frase “May the force be with you”, es decir “que la fuerza te acompañe”, posteriormente los seguidores la modificaron al 4 de mayo.

¿Cómo celebrar el Día de Star Wars el 4 de mayo?

Homenajear a una de las mejores salgas de la historia es una tradición para los seguidores del maestro Yoda, Darth Vader, Anakin Skywalker o Han Solo; sin embargo, a pesar de que puede realizarse en cualquier ocasión, se decretó el Día de Star Wars el 4 de mayo, por lo que es una excelente oportunidad para celebrar, pero ¿cómo puedes conmemorar la fecha?

Estos son algunos tips para celebrar el Día de Star Wars:



Organiza una maratón para celebrar el Día de Star Wars

¡A prender el televisor! Una de las mejores formas para celebrar el Día de Star Wars es con un maratón de toda la saga o en caso de no tener mucha disponibilidad, puedes elegir tu episodio favorito y sumergirte en la historia.

Escucha la banda sonora de Star Wars

La banda sonora que maneja Star Wars se ha trasladado a orquestas sinfónicas que ofrecen emociones y erizan la piel cuando suena el ataque imperial.

Comparte el amor por Star Wars con las nuevas generaciones

¿Recuerdas cómo comenzó tu historia con Star Wars? Es momento de transmitirle a un joven aprendiz todas las lecciones que te dejó el maestro Yoda, quien diría “Transmite lo que has aprendido”.

Twitter @starwars ¿Cuáles son las mejores maneras de celebrar el Día de Star Wars?

Usa tu mejor camiseta de Star Wars para celebrar el Día de Star Wars

Actualmente, hay cientos de productos referentes al Día de Star Wars, así que no dudes en ponerte tu mejor atuendo, ya sea con Siths, Jedis, o con el famoso May the force be with you, porque lo más importante es que la fuerza te acompañe sobretodo, hoy 4 de mayo.



Comparte con tus amigos que estás celebrando el Día de Star Wars

Uno de los mejores planes es compartirlo con personas que sientan el mismo amor y gusto por la saga; en esta fecha es común que los amigos se reúnan para debatir y estremecerse con las mejores escenas de la saga.

Frases originales para celebrar May the 4th be with you

Desde las primeras horas del jueves 4 de mayo se pudieron observar en redes sociales a los fanáticos celebrar el Día de Star Wars, pero no te preocupes, aún estás a tiempo de dedicar un posteo con las mejores frases del May the 4th be with you, como: