Cuenta regresiva para Caro Quintero: EU decidirá si solicita la pena de muerte

Rafael Caro Quintero, conocido como el “Narco de Narcos”, enfrentó nuevamente a la justicia estadounidense en una audiencia clave en la Corte Federal de Brooklyn. En un plazo de 90 días, la fiscalía de Estados Unidos definirá si solicitará la pena máxima contra el exlíder del cártel de Guadalajara: la pena de muerte.

Caro Quintero enfrenta acusación por muerte de agente de la DEA

El juez Frederic Block concedió este tiempo a los fiscales para evaluar si pedirán la máxima condena contra Caro Quintero, quien enfrenta acusaciones por narcotráfico internacional y empresa criminal continuada.

Sin embargo, la acusación más grave que pesa sobre él es el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985, un caso que ha sido una piedra angular en su proceso judicial por décadas.

El propio Caro Quintero ha negado reiteradamente su participación en el crimen. “No me meta a esa persona, ya hasta la sueño, porque no la conocí nunca... y es la que me ha causado muchos problemas”, aseguró en declaraciones previas.

DEA pide pena de muerte para narcotraficante mexicano

La DEA sigue firme en su postura de que Caro Quintero debe recibir el castigo más severo. Frank A. Tarentino, agente de la DEA en Nueva York, aseguró que “las cosas están evolucionando rápidamente y solo estamos tratando de mantener el ritmo del proceso judicial”.

En un acto sin precedentes, agentes de la DEA se formaron frente a la corte como un gesto simbólico de su compromiso con la justicia para su excompañero caído.

Mientras tanto, el “Narco de Narcos” cuenta con una nueva abogada especializada en casos de pena de muerte, su última esperanza para evitar la sentencia fatal. La decisión final se conocerá el próximo 25 de junio, cuando la justicia estadounidense defina el destino de Caro Quintero.