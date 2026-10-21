César Jáuregui se queda en el Altiplano: Dictan prisión preventiva para el exfiscal de Chihuahua por traición a la patria

Se queda tras las rejas. El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, permanecerá en el Penal del Altiplano mientras enfrenta una acusación federal por su presunta traición a la patria.

Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa tras una audiencia que duró alrededor de diez horas en el penal del Altiplano.

César Jáuregui está relacionado con el operativo para desmantelar el narcolaboratorio en Pinal de Amoles, el cual se realizó hace 6 meses y dejó como saldo dos agentes estadounidenses muertos.

Así fue la detención de César Jáuregui en Chihuahua

El extitular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua fue detenido el pasado 17 de octubre 2026 por elementos de la Policía Estatal y de la Fiscalía del estado, cuando circulaba por las calles del estado abordo de su vehículo.

Lo orden de aprehensión fue emitida por un juez de control por los presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición; tras su captura, César Jáuregui fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Cero.

¿Cuándo será la próxima audiencia de César Jáuregui?

El exfiscal de Chihuahua deberá presentarse nuevamente ante el juez el próximo sábado 24 de octubre alrededor de las 3 de la tarde.

¿Cuál es el origen del delito de “traición a la patria?

La tipificación original de este crimen se remonta a la Ley del 25 de enero de 1862, decretada por el presidente Benito Juárez en respuesta a la Intervención Francesa para castigar a los mexicanos que colaboraran con potencias extranjeras.

En la historia judicial, el antecedente legal inmediato en el que la FGR invocó formalmente este delito ocurrió de manera oficial el 25 de agosto de 2024.

En esa fecha, la representación social federal abrió una carpeta de investigación e imputó el Artículo 123, Fracción X del Código Penal Federal a Joaquín Guzmán López, alias "El Güero Moreno", hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, tras el secuestro y traslado aéreo no autorizado de Ismael "El Mayo" Zambada desde Culiacán hasta un aeródromo en El Paso, Texas, el 25 de julio de 2024.