Congreso de Perú acuerda destituir a Dina Boluarte como Presidenta

El Congreso de Perú confirmó la remoción de Dina Boluarte, como Presidenta, es acusada de “grave incapacidad moral”.

Dina Boluarte
|Reuters
Escrito por: Raziel Cruz Salazar - Estela Juárez
En una jornada de alta tensión y tras una fugaz tramitación legislativa, el Congreso de Perú confirmó la remoción de Dina Boluarte, como Presidenta; es acusada de “grave incapacidad moral”, esto a sólo seis meses del término de su gobierno.

El Congreso alcanzó los dos tercios necesarios para aprobar la destitución de la mandataria, quien asumió el poder tras la destitución del presidente Pedro Castillo en 2022.

La decisión fue aprobada con 118 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, es decir por unanimidad.

La resolución indica “la permanente incapacidad” de Dina Boluarte para ejercer la Presidencia de Perú y con ello se emitió una declaración de vacancia de la Presidencia de la República del Perú.

Perú sigue sumido en la inestabilidad política y con Dina Boluarte sumará siete presidentes en los últimos nueve años.

