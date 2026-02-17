¡Imágenes fuertes! Así fue el terrible accidente entre dos grúas que dejó una persona fallecida en Miami-Dade, EU

Un fuerte accidente entre una grúa y un camión rojo de carga pesada provocó una movilización masiva de los cuerpos de emergencia en el cruce de la U.S. 1 y Biscayne Drive en Miami-Dade.

El impacto fue tan severo que la vialidad quedó bloqueada por horas, mientras los rescatistas luchaban por salvar a los involucrados entre los metales retorcidos.

Accidente tuvo que ser atendida por aire

Dada la gravedad de las heridas de uno de los conductores, el personal de Miami-Dade Fire Rescue (M-DFR) decidió que no había tiempo que perder en el tráfico. Los rescatistas solicitaron el apoyo de un helicóptero para realizar un traslado aeromédico de urgencia.

La aeronave aterrizó en un campo abierto muy cerca del famoso museo y jardín Coral Castle, convirtiendo la zona turística en una pista de aterrizaje improvisada para salvar una vida.

NEW: One person was killed, and another person was taken to the hospital on Monday after a rollover crash in Miami-Dade County



Video from the scene showed debris across the roadway, a red tow truck flipped over, and a black tow truck with front-end damage pic.twitter.com/jaZ7w6Grem — Unlimited L's (@unlimited_ls) February 16, 2026

Testigos del percance en Miami-Dade relatan los momentos de terror

Los residentes de la zona fueron los primeros en darse cuenta de la magnitud del desastre. Milca Macary, quien vive cerca del lugar del accidente, describió la escena como algo "realmente terrible". Según su testimonio, el estruendo del choque fue tan potente que se escuchó a varias calles de distancia. Al salir, se encontró con la grúa destrozada y el camión rojo completamente volcado.

Detienen circulación por accidente

El accidente afectó uno de los puntos más transitados de la región. El tráfico en la U.S. 1 se vio interrumpido mientras las grúas de plataforma trabajaban para retirar los pesados vehículos y limpiar el derrame de combustible.

Las autoridades pidieron a los automovilistas evitar la zona de Biscayne Drive, ya que las labores de peritaje se extendieron por varias horas para determinar quién tuvo la responsabilidad en este percance.

A person is dead, and another is critical in the hospital after a violent crash in Southwest Miami-Dade. https://t.co/68cMOYovpP — WSVN 7 News (@wsvn) February 17, 2026

El impacto cerca del Coral Castle

Lo que llamó la atención de muchos fue la cercanía del choque con el Coral Castle, un sitio histórico y turístico de la zona.

Afortunadamente, la estructura del museo no sufrió daños, pero el aterrizaje del helicóptero de rescate a pocos metros del lugar mantuvo en alerta a los visitantes y empleados, quienes observaron de cerca las maniobras del personal médico.

¿Qué causó el accidente?

Hasta el momento, las autoridades de tránsito no han confirmado qué provocó que estos dos gigantes del camino colisionaran. Se investiga si fue una falla mecánica en los frenos de la grúa o una maniobra imprudente por parte de alguno de los conductores.

Por ahora, el herido trasladado por aire permanece bajo observación médica.