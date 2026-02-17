VIDEO | Trump dice que Cuba es una nación fallida; ¿habrá operación como en Venezuela?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, calificó a Cuba como un país fallido, debido a que no tienen combustible para los aviones que aterricen y aseguró que existen pláticas para poder llegar a un acuerdo con el régimen de la isla.

Cabe señalar que Venezuela dejó de suministrar petróleo desde mediados de diciembre de 2025, lo que empeoró tras la caída de Nicolás Maduro a inicios de enero de 2026. Además, México también dejó de enviar hidrocarburos a la dictadura cubana, después de que Washington amenazara con gravar con impuestos a los países que envíen suministros de energía al país caribeño.

Trump declara a Cuba "nación fallida" por falta de combustible

“Cuba es ahora una nación fallida. Ni siquiera tienen combustible para aviones; están cerrando sus pistas. Estamos hablando con Cuba ahora mismo, y Marco Rubio también habla con Cuba y deberían llegar a un acuerdo. Porque es una verdadera amenaza humanitaria”, declaró Trump ante preguntas de reporteros el 16 de febrero de 2026.

El mandatario estadounidense agregó que las conversaciones con la dictadura de la isla están en curso, “mientras tanto, hay un embargo, no hay dinero, no hay petróleo, no hay nada”, sentenció.

.@POTUS: "Cuba is, right now, a failed nation... We're talking to Cuba right now. I have @SecRubio talking to Cuba right now, and they should absolutely make a deal because it's really a humanitarian threat. We have a lot of great Cuban Americans, and they're going to be very… pic.twitter.com/5Fslli5ukx — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 17, 2026

¿Operación especial en Cuba? Lo que dijo Donald Trump sobre una intervención

Sobre si realizaría una operación especial en Cuba similar a la que sucedió en Venezuela, la cual dio como resultado la captura de Nicolás Maduro, Trump rechazó responder. “¿Por qué respondería eso? Si lo hiciera, no sería una operación muy difícil, como pueden imaginar. Pero no creo que eso sea necesario”, mencionó.

Sherritt International suspende minería en Moa: Impacto económico en la isla

Sherritt International Corporation, empresa minera canadiense, anunció que suspenderá sus operaciones en la compañía conjunta que opera en Moa, al oriente de Cuba, debido a la falta de combustible en la isla.

“La Corporación prevé pausar las operaciones mineras y poner la planta de procesamiento en espera la próxima semana, durante la cual se realizarán las actividades de mantenimiento planificadas”, mencionó la empresa en un comunicado.

Añadió que debido a las “restricciones en el suministro de combustible”, no hay fecha de reanudación de entregas de hidrocarburos.

