Un video de seguridad que circula en redes sociales ha causado conmoción en Italia y el mundo. Las imágenes muestran el momento en que un hombre presuntamente intenta tomar por la fuerza a una bebé de apenas un año dentro de un supermercado en el norte de Italia. De acuerdo con autoridades locales, el sospechoso del intento de secuestro fue detenido y acusado, mientras que la menor tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital.

El hecho ocurrió a plena luz del día y quedó registrado por las cámaras del establecimiento; en el video se observa cómo el individuo se aproxima de manera repentina a la menor, generando segundos de pánico absoluto entre clientes y empleados.

VIDEO: Intento de secuestro de una bebé en supermercado de Italia

Las grabaciones, actualmente bajo análisis policial, muestran un forcejeo breve pero violento; testigos relataron que la rápida reacción de personas en el lugar fue clave para impedir que el hombre huyera con la menor.

Durante el intento de secuestro, la niña resultó lesionada; servicios de emergencia acudieron al sitio y confirmaron que la bebé sufrió una fractura de fémur, por lo que fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención especializada.

Conforme a los reportes médicos preliminares citados por autoridades, la menor permanece hospitalizada, pero fuera de peligro vital. La fractura requiere seguimiento médico, y especialistas evalúan su evolución para descartar algunas complicaciones adicionales.

Las autoridades no han revelado la identidad de la familia ni del hospital, con el objetivo de proteger la privacidad de la menor, como lo establece la legislación italiana.

Intento de secuestro captado en VIDEO: ¿qué se sabe del presunto agresor?

La Polizia di Stato informó que el sospechoso fue arrestado en el lugar y ahora enfrenta cargos relacionados con lesiones graves, además de tentativa de sustracción de menor. Por el momento, no se han dado a conocer detalles acerca de sus antecedentes ni el posible móvil del ataque, pero la investigación sigue en curso.

Las autoridades locales subrayan que el caso se maneja con máxima prioridad, debido a la gravedad de los hechos y a la edad de la víctima. El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad de los menores en espacios públicos y el papel de la vigilancia ciudadana; ¿son suficientes las medidas actuales para proteger a niños y niñas en lugares cotidianos como supermercados?