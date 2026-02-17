VIDEO: Estados Unidos ataca tres presuntas narcolanchas; hay 11 muertos

Las fuerzas armadas de Estados Unidos informaron de un nuevo ataque contra tres lanchas que presuntamente transportaban droga.

El balance del Comando Sur: 11 fallecidos en operativos contra el narcoterrorismo

El Comando Sur de la Unión Americana informó que 11 hombres resultaron muertos tras el ataque aéreo contra las embarcaciones, operadas por organizaciones designadas como terroristas, señaló este martes 17 de febrero de 2026. Agregaron que el operativo ocurrió el lunes 16 de febrero.

“Once narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: cuatro en el primer buque en el Pacífico Oriental, cuatro en el segundo buque en el Pacífico Oriental y tres en el tercer buque en el Caribe. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, mencionó el comunicado del Comando Sur.

Late on Feb. 16, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted three lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/mib9XtptSB — U.S. Southern Command (@Southcom) February 17, 2026

El uso de ataques aéreos contra embarcaciones en el Pacífico y el Caribe

El Comando Sur se encarga de realizar operaciones militares en América Central, América del Sur y el mar Caribe, entre ellas, las operaciones contra el narcotráfico con el fin de detener las operaciones ilegales de trasiego de estupefacientes.

Apenas el viernes, el mismo Comando Sur informó de un ataque contra una narcolancha donde murieron tres personas, la cual navegaba en aguas del Caribe.

On Feb. 13, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/y50Pbtexfi — U.S. Southern Command (@Southcom) February 14, 2026

¿En qué consiste la Operación Lanza del Sur impulsada por Donald Trump?

Hasta este día, al menos 144 personas han resultado muertas en 40 ataques como parte de la operación Lanza del Sur, que el gobierno de Donald Trump comenzó para detener el ingreso ilegal de narcóticos a Estados Unidos.

La administración estadounidense ha señalado que los abatidos son “combatientes ilegales”.

Esta serie de ataques coincide con la presión estadounidense contra Venezuela, la cual inició con bloqueos a buques petroleros, incautaciones de embarcaciones y alta presencia militar cerca de aguas venezolanas. Cabe recordar que el 3 de enero de 2026, un operativo especial con elementos de élite de la Fuerza Delta derivó en la captura y traslado del entonces dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

