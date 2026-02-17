Oootro más: Congreso de Perú destituye al presidente interino José Jerí

El Congreso de Perú aprobó la destitución de José Jerí, quien estaba en funciones de presidente interino del país sudamericano, por una mayoría de 75 votos a favor de la medida, 24 en contra y 3 abstenciones.

Jerí era presidente del Congreso, quien asumió funciones desde el 19 de octubre de 2025, después de remover a Dina Boluarte.

Para la sesión de este miércoles 17 de febrero de 2026, el Congreso de Perú contaba con siete mociones de censura.

Es el tercer presidente peruano en menos de cuatro años. En 2022, Pedro Castillo, electo en 2021, fue removido después de intentar un autogolpe de Estado al tratar de disolver el Congreso.

Dina Boluarte entró como sucesión constitucional al mando del país sudamericano. No obstante, el 10 de octubre de 2025, la presidencia quedó vacante por “incapacidad moral”, tras lo cual José Jerí, presidente del Congreso, asumió el cargo de forma interina.