¿Therian es atacado por un perro en Argentina? La verdad sobre el video viral

Hace unos días, se viralizó un video de un Therian, persona que se siente identificada con animales, siendo atacado por un perro en calles de Argentina; la publicación se difundió rápidamente en distintas redes sociales.

El video del perro mordiendo al Therian ha acumulado miles de reproducciones en redes sociales, desatando millones de comentarios a favor y en contra de este tipo de personas, pero ¿qué se sabe de este caso?

¿Qué se sabe del video del Therian atacado por un perro en Argentina?

Las imágenes muestran a un Therian agachado frente a un perro de color café, cuando de la nada el lomito da unos pasos hacía adelante y muerde uno de sus brazos. Se muestra como el therian forcejea para poder quitarse al perro de encima; sin embargo nada funciona.

El video del Therian atacado por un perro está hecho con Inteligencia Artificial, así lo confirmó la persona que sale en el video, durante una entrevista para un medio argentino.

La Therian aclaró que el perro tuvo un comportamiento tranquilo con ella. Aseguró que el lomito únicamente la olfateo y que incluso jugó con ella.

"Están haciendo un montón de videos con IA de que me mordió un perro. A mí nunca me mordió un perro (...) Si ven el video original, de la entrevista original el perro se comportó con la mejor buena onda del mundo", declaró para los micrófonos del programa.

¿Cuál es el origen de los 'Therian' en México?

Los 'Therian', son un grupo de personas que se identifican de física, espiritual y emocionalmente con animales, es decir, no se consideran animales, sino que se identifican con la naturaleza de alguna especie, pero a nivel psicológico.

El origen de los therian nace de la necesidad de una comunicad que busca ser aceptada como la reencarnación misma de alguna especie. Comenzó en redes sociales, donde varios usuarios narraban sus experiencias a través de textos y videos; con el tiempo fueron tomando fuerza hasta crear una comunidad.

La mayoría de los 'Therian' suelen llevar una vida humana "común y corriente", respetando las leyes y derecho de la sociedad; sin embargo, se identifican con otro tipo de especie.