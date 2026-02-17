“Que la vergüenza cambie de bando": Gisele Pelicot lanza libro sobre sus memorias

Este martes 17 de febrero de 2026 salió a la venta el libro de Gisele Pelicot, donde narra sus experiencias al enfrentar a sus violadores ante una corte de Francia.

El nuevo libro de Gisele Pelicot: un himno a la esperanza y la vida

La mujer de 73 años aseguró que quiere que el libro sea un “símbolo de esperanza” para otras mujeres que sufren de abusos. El texto tiene el título literal de “Y la alegría de vivir”, mientras que el título en inglés es “Un himno a la vida: que la vergüenza cambie de bando”.

Conmoción en Francia: Gisele Pelicot, víctima del “Monstruo de Mazan” quien destrozó la vida de su familia

“Cuando eres víctima, experimentas la vergüenza que te expliqué, que es un doble castigo, pero también pierdes la confianza en ti mismo. Espero que este libro dé fuerza a todas aquellas mujeres que no se atreven a hablar”, mencionó Pelicot en una entrevista el 11 de febrero ante la televisión francesa.

Cabe recordar que Gisele Pelicot llevó su caso ante la justicia sobre su marido, Dominique, quien la drogó y reclutó a decenas de hombres para que la violaran mientras ella estaba inconsciente durante casi 10 años.

La condena a Dominique Pelicot y el impacto del juicio en Francia

Dominique Pelicot recibió una condena de 20 años de prisión y sus 50 cómplices también fueron declarados culpables de delitos como violación, intento de violación o agresión sexual.

El juicio fue hecho de forma pública a petición de Gisele, quien aseguró que no se arrepintió de haber renunciado a su derecho al anonimato.

Gisele Pelicot contó cómo tardó varias horas en empezar a darse cuenta de lo que le había pasado, después de que un agente de policía le mostrara imágenes encontradas mientras investigaba a su marido, con quien lleva 50 años casada, por intentar tomar fotografías debajo de las faldas de mujeres en un supermercado en 2020.

El proceso de sanación: Gisele Pelicot y su mensaje a las víctimas de abuso

Después de llamar a una amiga para que se quedara con ella por consejo de la policía, Pelicot dijo que sintió como si su “vida realmente fuera a derrumbarse” cuando le dijo a su amiga que había sido violada.

Dijo que no había hablado con Dominique Pelicot durante más de cinco años y que nunca se había dirigido a él directamente en el tribunal durante el juicio, pero que quiere hacerlo. “También es parte de mi proceso de sanación ir a hablar con él, mirarlo fijamente a los ojos y preguntarle: ‘¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto?’”, mencionó.