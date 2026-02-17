¿Por qué Karime Macías no regresará a México? Los 3 motivos que frenaron su extradición

Karime Macías, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, no regresará a México para enfrentar las acusaciones en su contra. Tras varios años de litigio en tribunales británicos, el Reino Unido resolvió concederle asilo político, lo que bloquea definitivamente su entrega a la justicia mexicana.

La expresidenta honoraria del DIF Veracruz es señalada por el presunto desvío de más de 112 millones de pesos durante la administración estatal de Duarte. Desde 2018 existía una orden de aprehensión en su contra y México había iniciado formalmente el proceso de extradición.

Sin embargo, la resolución de las autoridades británicas cerró el caso. Estos son los tres factores clave que frenaron su traslado a territorio mexicano.

Los 3 motivos que frenaron la extradición de Karime Macías

1. El Reino Unido le concedió asilo político :

El elemento determinante fue la concesión de asilo político por parte de las autoridades británicas. Esta figura legal impide que una persona sea entregada a otro país si se considera que podría enfrentar persecución o condiciones que vulneren sus derechos.

Con el asilo aprobado, el proceso de extradición quedó sin efecto.

2. Una defensa que retrasó el procedimiento:

La defensa de Karime Macías presentó diversos recursos ante tribunales británicos para frenar su entrega. Entre los argumentos planteados estuvieron supuestas irregularidades en el procedimiento y cuestionamientos a la forma en que se integró la solicitud mexicana.

Estos recursos prolongaron el litigio durante varios años.

3. Prescripción y fallas técnicas:

Otro de los puntos centrales fue el alegato de prescripción del delito y posibles deficiencias formales en la notificación del trámite de extradición.

Estos elementos fueron considerados dentro del análisis jurídico del caso en Reino Unido y contribuyeron a que la solicitud mexicana no prosperara.

¿De qué se le acusa?

Karime Macías fue presidenta honoraria del Sistema DIF de Veracruz entre 2010 y 2016, durante el gobierno de su entonces marido, Javier Duarte. En ese periodo, de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía estatal, habría participado en un esquema de contratación irregular mediante empresas fantasma.

Las autoridades mexicanas la acusan de fraude específico por más de 112 millones de pesos relacionados con contratos del DIF. La orden de aprehensión en su contra fue librada en mayo de 2018.

Karime Macías dejó México en 2017 y se estableció en Londres junto con sus hijos. En octubre de 2019 fue detenida en el Reino Unido con fines de extradición, pero obtuvo libertad bajo fianza (pagó 150 mil libras esterlinas) mientras enfrentaba el proceso.

¿Qué pasará con Karime Macías?

Con el asilo concedido, Karime Macías permanecerá en el Reino Unido. Aunque en México sigue vigente la orden de aprehensión por fraude, su regreso al país ya no dependerá de un proceso de extradición activo.

El caso permanece como uno de los episodios vinculados a la administración de Javier Duarte, quien cumple una condena en México por asociación delictuosa y lavado de dinero.