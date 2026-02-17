Grecia investiga fotos de ejecuciones nazis; estaban a la venta en internet

El gobierno de Grecia investiga unas fotografías que estaban a la venta en el conocido portal de subastas eBay. Las imágenes tienen una alta probabilidad de mostrar 200 ejecuciones de griegos por parte de soldados nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

El hallazgo de fotos inéditas de la masacre de Kaisariani en eBay

Las imágenes muestran a un escuadrón de ejecución en Atenas el 1 de mayo de 1944, en un campo de tiro en el suburbio de Kaisariani. Algunas de ellas muestran a hombres que son conducidos por una puerta que da a un sendero y después son alineados frente a una pared. Aunque ya eran conocidas estas ejecuciones, no había fotografías o filmes sobre el hecho.

Durante el fin de semana, un coleccionista de Bélgica especializado en artículos históricos militares alemanes colocó a la venta las imágenes.

La intervención del gobierno de Grecia para recuperar el archivo histórico

Al respecto, el Ministerio de Cultura de Grecia informó que “es muy posible que se trate de fotografías auténticas” y señaló en un comunicado que buscará adquirirlas para integrarlas al archivo histórico.

El organismo heleno señaló que existieron varias “complicaciones legales” para reclamar la posesión de las imágenes. Añadió que expertos ya establecieron contacto con el coleccionista que subastó las fotos y lo visitarán con el fin de examinar “la autenticidad y legalidad del origen” de los artículos.

Complicaciones legales: ¿quién es el dueño de las imágenes de guerra?

Poco después de que las fotos fueran puestas a la venta en internet, un monumento en el lugar en memoria de los fallecidos en Atenas fue vandalizado y las placas con sus nombres fueron destrozadas.

“La memoria histórica no se borrará, por mucho que moleste a algunas personas”, aseguró el municipio de Kaisariani en un comunicado.