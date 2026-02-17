¿Qué es el veneno de rana que presuntamente mató a Alexei Navalny?

En un giro que parece sacado de películas de espías, expertos de varios países europeos descubrieron cómo envenenaron a Alexei Navalny, el abogado y opositor al régimen de Rusia encarcelado, quien falleció en 2024: una peligrosa toxina procedente de ranas dardo de Sudamérica.

Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y Países Bajos emitieron un comunicado conjunto el 14 de febrero de 2026 donde afirman que análisis de muestras del cuerpo de Alexei Navalny, opositor al régimen de Rusia, confirman “de manera concluyente” la presencia de epibatidina, una toxina que no existe de forma natural en Rusia.

¿De qué murió Alexei Navalny? El descubrimiento de la epibatidina

Yulia Navalnaya, viuda de Navalny, presentó pruebas científicas en una conferencia. Ella aseguró: “Ahora no son solo palabras, es prueba científica de que mi esposo, Alexei Navalny, fue envenenado y asesinado por el gobierno ruso y por Vladimir Putin en una prisión rusa”.

Navalnaya reveló que en febrero de 2024 obtuvieron muestras biológicas de Alexei y las llevaron de contrabando al extranjero. Laboratorios en al menos dos países las examinaron de forma independiente y llegaron a la misma conclusión: Alexei fue envenenado y asesinado.

Esta no es la primera vez de un caso de envenenamiento en Rusia. Sergei Skripal fue envenenado con Novichok en 2018, lo cual constituye un “patrón alarmante de comportamiento”, calificó el Reino Unido.

Qué es la epibatidina: la letal toxina de rana dardo hallada en el cuerpo

El doctor Eric Franssen, farmacólogo clínico y toxicólogo, explicó que esta toxina ataca el sistema nervioso, paraliza los músculos respiratorios y el corazón. Finalmente, corta el suministro de oxígeno al cerebro. Ello “resulta en coma y muerte por parálisis de los músculos respiratorios combinada con insuficiencia cardíaca”, mencionó a la agencia de noticias Reuters.

Franssen precisa que menos de medio miligramo puede matar a una persona de 70 kilos. “El fármaco también tiene compuestos analgésicos, por lo que intentan hacer un fármaco real para fines terapéuticos. Por encima de cinco microgramos por kilogramo, resulta demasiado tóxico para animales y humanos”.

Esta sustancia es extraída de la piel de ranas dardo como Epipedobates anthonyi en Sudamérica o es sintetizada en laboratorios mediante un proceso químico complejo con múltiples pasos.

La respuesta del Kremlin ante las nuevas acusaciones de envenenamiento

El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, rechazó las acusaciones de los países europeos sobre la muerte de Alexei Navalny, ya que las consideran como “sesgadas e infundadas”, aseguró el 16 de febrero de 2026.

