Diputados proponen derechos para cuidadores de adultos mayores

Diputados del Congreso de la Ciudad de México, presentaron una propuesta de ley para asegurar la capacitación en el autocuidado y derechos a personas que se dediquen informalmente a cuidar a enfermos, discapacitados y personas mayores.

Con esta propuesta, se busca visibilizar las necesidades y derechos de las personas cuidadoras y que éstos comprendan que su bienestar físico y mental define el cuidado que brinda al adulto mayor o la persona que esté cuidando.

El legislador, Janecarlo Lozano explicó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 50 por ciento de la población de 12 años y más dedica hasta 9.3 horas a la semana a cuidar a integrantes del hogar sin remuneración económica.

Precisó que el país cuenta con el índice más alto de envejecimiento del país, con 90 adultos mayores por cada 100 niñas y niños menores de 15 años, por lo que se debe fomentar una cultura de salud de cuidadores.

La iniciativa sobre los derechos de los cuidadores se turnó a comisiones

El legislador indicó que actualmente existen programas gubernamentales como el CLIMSS para cuidadores y diversos talleres de acompañantes, los cuales están enfocados en desarrollar habilidades de cuidado, higiene, alimentación y tratamientos farmacológicos para atender las necesidades de la persona cuidada, pero no contemplan la salud emocional, física o psicológica del que cuida.

“Cabe contemplar que hay cuidadores que pertenecen a la tercera edad y tienen alguna enfermedad o discapacidad; es decir, tenemos personas con múltiples vulnerabilidades realizando trabajos de cuidados de terceros, quienes no siempre son sus familiares.”

“No dejemos de considerar a aquellas personas que tienen enfermedades crónicas degenerativas o discapacitantes, pero no dejan de atender a su familiar o vecino. A esto, sumemos otras vulnerabilidades, tales como: hablar alguna lengua indígena o ser mujer trabajadora y jefa de familia”, comentó en tribuna.

El cambio es para la Ley de Salud de la Ciudad de México en donde se adiciona el artículo 155 bis para quedar de la siguiente manera:

“El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de salud, desarrollará programas de capacitación y asistencia social a domicilio para el autocuidado y el cuidado, para cuidadores informales que no cuenten con apoyo familiar o social y que: I. Pertenecen a los siguientes grupos vulnerables: personas que hablan alguna lengua indígena, adultos mayores y/o personas con discapacidad; II. Cuidan de una persona con dependencia absoluta por causa de enfermedad o condición física o mental; III. No tienen relación de consanguinidad con la persona que cuidan. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Inclusión y la de Educación, priorizará la atención a través de los programas sociales del Gobierno de la Ciudad de México, para los cuidadores a que refiere el presente artículo.”

La iniciativa fue turnada a la comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México para su análisis.