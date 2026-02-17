¡Hay multas! Doble Hoy No Circula sigue este martes 17 de febrero en CDMX y Edomex

¡La mala calidad del aire vuelve a encender las alertas! La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene activa la Fase 1 de contingencia ambiental, por que automaticamente estará activo el programa Doble Hoy No Circula este martes 17 de febrero en la Ciudad de México y el Estado de México.

Las autoridades ambientales advirtieron que, pese al paso de las horas, las condiciones no han mejorado lo suficiente para levantar la contingencia. La combinación de factores meteorológicos adversos ha provocado que los contaminantes permanezcan concentrados en la atmósfera, elevando el riesgo para la salud de millones de personas que habitan y transitan por la región.

¿Por qué sigue activa la contingencia ambiental?

De acuerdo con los reportes oficiales, un sistema de alta presión y la escasa circulación de vientos han limitado la dispersión de contaminantes. Este escenario favorece la acumulación de ozono, uno de los principales responsables de la activación de la Fase 1 de contingencia.

Cuando los niveles de este contaminante superan los parámetros considerados seguros, las autoridades determinan aplicar medidas extraordinarias para reducir emisiones, principalmente las generadas por el parque vehicular. El objetivo es disminuir la exposición de la población a un aire que puede provocar irritación en ojos y garganta, problemas respiratorios y agravamiento de enfermedades pulmonares.

Se mantiene la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM



¿Qué vehículos no circulan este martes 17 de febrero?

Con la aplicación del Doble Hoy No Circula, las restricciones se amplían de manera significativa. Este martes deberán quedarse en casa:



Vehículos particulares con holograma 2, los cuales no pueden circular durante todo el día.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 7, 8 y 0

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 7, 8 y 0

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rosa, terminación de placa 7 u 8.

Vehículos con holograma 0 y 00 que tengan engomado amarillo y terminación de placa 5 o 6, que se suman de forma extraordinaria a la restricción.

que tengan engomado amarillo y terminación de placa 5 o 6, que se suman de forma extraordinaria a la restricción. Unidades sin holograma de verificación, como autos antiguos, de demostración o con placas foráneas, a las que se les aplican las mismas limitaciones que a los holograma 2.

Camiones de reparto de gas LP que no cuenten con válvula de desconexión seca, los cuales enfrentan restricciones parciales.

Taxis con hologramas 00, 0, 1 y 2, que deberán suspender su circulación en el horario establecido de 10:00 a 22:00 horas.

En términos generales, las restricciones aplican de 5:00 a 22:00 horas, aunque algunos vehículos tienen horarios específicos.

Recomendaciones para la población por contingencia ambiental

Las autoridades reiteraron el llamado a evitar actividades al aire libre, especialmente entre menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. También se recomienda reducir el uso del automóvil y mantenerse informados a través de canales oficiales, ya que la contingencia podría levantarse o extenderse dependiendo de la evolución de la calidad del aire.

Mientras tanto, el Valle de México enfrenta otro día bajo alerta ambiental, con calles más vacías y un recordatorio claro del impacto de la contaminación en la vida diaria.