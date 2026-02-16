Doble Hoy No Circula entra en vigor por contingencia: checa si te toca descansar hoy lunes

La mala calidad del aire volvió a encender las alertas este lunes tras activarse la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en el Valle de México. Como consecuencia, se aplica el Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, ampliando las restricciones vehiculares para reducir emisiones.

Es importante consultar los comunicados de las autoridades, quienes determinarán si se mantiene o no.

¿Qué autos NO circulan este lunes 16 de febrero?

De acuerdo con el calendario extraordinario por contingencia, no pueden circular de las 05:00 a las 22:00 horas:



Vehículos con holograma 2.

Vehículos con holograma 1, cuyo último dígito sea 1, 3, 5, 6, 7 o 9.

Autos con holograma 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6.

En el caso del transporte de carga local o federal, la restricción aplica de las 06:00 a las 10:00 horas, salvo aquellas unidades inscritas en programas de autorregulación ambiental de CDMX o Edomex.

El Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad.|CaME

Vehículos exentos del Hoy No Circula hoy 16 de febrero

¡Atención! Aunque el Doble Hoy No Circula está activo, algunos están exentos de al regla, es importante checar cuáles son para evitar fuertes multas. Estos son los vehículos que sí pueden circular, aun con contingencia:



Vehículos eléctricos e híbridos.

Unidades con matrícula ecológica u holograma tipo “Exento”.

Autos con placa para personas con discapacidad.

Transporte escolar y de personal autorizado.

Vehículos de emergencia y servicios urbanos.

Motocicletas (en la mayoría de los casos).

Autos foráneos con Pase Turístico vigente.

Carrozas y cortejos fúnebres.

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

El programa opera en municipios conurbados como Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán, Valle de Chalco y Toluca.

Es importante recordar que el Doble Hoy No Circula se mantiene de 05:00 a 22:00 horas. No respetar la restricción puede derivar en sanciones económicas que van aproximadamente de 2 mil 346 a 3 mil 519 pesos, además de la posible remisión del vehículo al depósito.