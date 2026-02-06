Se debilita el peso: precio del dólar hoy viernes 6 de febrero de 2026 en México

El dólar se mantiene cerca de máximos de dos semanas, durante la jornada de hoy viernes, mantuvo su atractivo como refugio seguro, ya que los inversores se apresuraron a deshacerse de algunas de sus posiciones más riesgosas luego de una profunda caída en las acciones, las criptomonedas y los metales preciosos impulsada por las preocupaciones sobre un aumento en el gasto relacionado con la Inteligencia Artificial este año.

¡Compara y encuentra las mejores opciones para cambiar tu dinero al menor costo en México! En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el tipo de cambio al 6 de febrero de 2026; descubre las cotizaciones de los principales indicadores financieros hoy para que tomes decisiones informadas.

¿Cuánto está el dólar hoy en Banco Azteca?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.00 pesos a la compra y se vende en $18.04 pesos en ventanilla bancaria durante la apertura de hoy viernes 6 de febrero de 2026.

¡Dólar hoy Banco Azteca 2026! Recuerda que si quieres cambiar tu dinero durante este mes, puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, que opera de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Entérate del precio del dólar en Banco Azteca durante la apertura de hoy viernes 6 de febrero de 2026.|“Banco Azteca”

Precio del dólar canadiense hoy 6 de febrero de 2026

El dólar canadiense en México se ubica en $10.60 pesos a la compra y se cotiza en $13.49 pesos a la venta en Banco Azteca durante la jornada de este viernes 6 de febrero de 2026.

Precio del dólar en Tijuana hoy 6 de febrero de 2026

¿Vas pa’l otro lado? Conoce el precio del dólar hoy en Tijuana durante la jornada de este viernes 6 de febrero de 2026: El dólar en Tijuana se vende en $17.43 pesos.

Conoce el precio del dólar hoy en Tijuana durante la jornada de hoy|“Cotización.co”

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 6 de febrero de 2026?

El bitcoin volvió a superar los 65 mil dólares el viernes, ya que una caída global de las acciones tecnológicas que había evaporado muchas apuestas riesgosas en todas las clases de activos mostró señales tentativas de desaceleración.

El precio del Bitcoin hoy comenzó la jornada de este viernes en 96 mil 954 dólares estadounidenses por unidad, lo que representa un alza del 6.61% en comparación con su cierre previo. Al tipo de cambio, el precio del Bitcoin (BTC) en México abrió el día en 1 millón 159 mil 151 pesos por unidad, un alza del 5.34% respecto a su último cierre.

El precio del Bitcoin hoy comenzó la jornada de este viernes en 96 mil 954 dólares|“Google”

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 6 de febrero de 2026?

El precio del petróleo avanzó, aunque parecían encaminarse a su primera caída semanal en siete semanas, debido a la preocupación de los inversores por la falta de consenso sobre la agenda de la reunión entre Estados Unidos e Irán. Los futuros del crudo Brent y del West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos subieron un 0.25 % cada uno.



Petróleo Brent: $67.50 dólares por barril



Petróleo West Texas Intermediate: $63.18 dólares por barril



Mezcla Mexicana de Exportación: $59.08 dólares por barril.

México en la encrucijada por aranceles de EU al petróleo que se envía a Cuba

¿Qué pasa si el Índice Dólar aumenta?

El precio del dólar estadounidense se apreciará frente a las siguientes monedas: euro, yen, libra esterlina, dólar canadiense, corona sueca y franco suizo. Por otro lado, las exportaciones estadounidenses se tornarán más caras en estos mercados, situación que podría afectar negativamente a las empresas exportadoras.

Respecto de las importaciones a Estados Unidos, estas se volverán más baratas, una situación que podría beneficiar a los consumidores locales.