¿Qué pasa con el precio del dólar? Así cierra el tipo de cambio para la última semana de mayo 2026

¡La última semana de cotizaciones! El precio del dólar estadounidense registró un leve aumento para el final de la jornada de este 25 de mayo 2026. Así cierra el tipo de cambio en México para este jueves.

La BMV, Wall Street y otros mercados internacionales terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones.

¿A cuánto está el dólar en México en mayo 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 25 de mayo de 2026, en $15.90 pesos la compra y en $18.14 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria por segundo día consecutivo.

El dólar canadiense se ubica en $10.70 pesos la compra y en $13.54 pesos la venta.

Mientras que el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.60 pesos la compra y en $16.90 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

¿Cómo cierra la BMV hoy 25 de mayo 2026?

La BMV empezó la semana con una caída brutal, luego de que el principal índice accionario cerró en 68,261.17 puntos, que representa una variación del .11% en comparación el viernes pasado.

Esto marca la tercera sesión a la baja que registra el mercado mexicano. Pese a esto, el peso mexicano logró registrar una ganancia del 0.23 por ciento, incentivado por el acuerdo entre EU e Irán.

Cierre de Wall Street hoy 25 de mayo 2026

En medio de un fin de semana con alzas, Wall Street no abrió este lunes 25 de mayo por por el Día de los Caídos (Memorial Day). Por su parte, la Bolsa de Londres también cerró sus activos debido a una festividad local, llamada Spring Bank Holiday.

Cierre del Bitcoin HOY 25 de mayo 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de lunes 25 de mayo 2026, en 77 mil 406 dólares por unidad, registrando un aumento de 0.56%, en comparación con su último cierre.

La criptomoneda registró un aumento importante para el primer día des la última semana de mayo 2026.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 337 mil 517 pesos por unidad.

Precio del petróleo baja de los cien dólares el barril este lunes

El precio del petróleo registró una caída del 7% al final de este lunes, a medida que crecía el optimismo de que Estados Unidos e Irán se acercaban a un acuerdo de paz que reabriría el estrecho de Ormuz, aunque Washington y Teherán restaron importancia a las esperanzas de un avance inminente.



Petróleo Brent - 96.30 dólares por barril

Petróleo West Texas Intermediate - 90.88 dólares por barril

Con información de Reuters...