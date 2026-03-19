¿Subió o bajó? Este es el tipo de cambio del dólar hoy 19 de marzo en Banco Azteca

El dólar estadounidense se fortalece este jueves como el refugio principal de los inversionistas, quienes huyen de la incertidumbre tras la intensificación de las hostilidades en Oriente Medio. El avance de la moneda norteamericana responde al temor global de una inflación persistente, lo que ha obligado a la Reserva Federal a adoptar una postura más cautelosa sobre los recortes de las tasas de interés. Mientras Wall Street se prepara para una apertura a la baja, el dólar gana terreno frente al peso mexicano y otras divisas internacionales, consolidándose como la opción más segura en medio de una crisis que amenaza con disparar los costos de vida a nivel mundial.

Precio del dólar hoy 19 de marzo de 2026 en Banco Azteca

A pesar de la presión internacional, así se encuentran las ventanillas en México para quienes necesitan realizar operaciones hoy:



Compra: 16.25 pesos

pesos Venta: 18.44 pesos

pesos El tipo de cambio interbancario de referencia se sitúa en los 17.83 pesos, reflejando una jornada de alta volatilidad donde cada centavo cuenta para tu economía familiar.

Precio del dólar canadiense hoy 19 de marzo

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca también presenta ajustes por la crisis energética, cotizando este jueves en:



Compra: 10.70 pesos

pesos Venta: 13.74 pesos

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy jueves 19 de marzo?

El Bitcoin sufre el impacto del "vuelo a la seguridad", perdiendo atractivo frente al dólar. La criptomoneda cotiza hoy en 69,624.06 dólares. Al tipo de cambio en México, el BTC se ubica cerca de 1,247,011.79 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del barril de petróleo hoy 19 de marzo?

Los precios de referencia del petróleo Brent subieron por encima de los 119 dólares por barril el jueves después de que Irán atacara instalaciones energéticas en todo Oriente Medio tras el ataque de Israel a su campo de gas South Pars, una importante escalada en la guerra. Los futuros del Brent subieron 6.02 dólares, o un 5.6%, hasta los 113.40 dólares por barril. Al principio de la sesión, el Brent había alcanzado un máximo de 119.13 dólares, cerca del récord de tres años y medio.

El precio del barril se cotiza así:

