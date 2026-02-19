¡Ojo si piensas comprar! Así está el precio del dólar hoy jueves 19 de febrero

Este jueves 19 de febrero de 2026, los mercados globales operan bajo una densa nube de tensión geopolítica y monetaria. El dólar estadounidense se mantiene fuerte y conserva la mayor parte de las ganancias obtenidas en la sesión anterior. ¿El motivo? Las recientes minutas de la Reserva Federal (FED) cayeron como balde de agua fría para quienes esperaban dinero barato, al indicar que los recortes de tasas de interés aún podrían estar muy lejos.

Los funcionarios de la FED se mostraron divididos, pero varios advirtieron que las tasas deberán mantenerse altas por más tiempo, e incluso dejaron la puerta abierta a nuevas alzas si la inflación persiste.

Ante este panorama, el Índice Dólar (que mide al billete verde frente a una canasta de seis divisas) operó con una baja marginal del 0.1% para ubicarse en 97.535 unidades, consolidando el salto del 0.6% que dio durante la noche.

Precio del dólar hoy jueves 19 de febrero de 2026 en Banco Azteca

Frente a la incertidumbre monetaria en Estados Unidos, Banco Azteca actualiza sus pizarras para este "pre-viernes". Si buscas proteger tus pesos o necesitas hacer transacciones, revisa los valores en ventanilla:



Dólar Americano: Compra: $16.00 | Venta: $17.84

Compra: | Venta: Euro: Compra: $18.90 | Venta: $21.79

Compra: | Venta: Dólar Canadiense: Compra: $11.65 | Venta: $12.84

Compra: | Venta: Plata Libertad: Compra: $1,284.00 | Venta: $1,484.00

Recuerda que las sucursales están abiertas de 9:00 a.m. a 9:00 p.m., los 365 días del año.

Precio y tipo de cambio en México del dólar, euro, dólar canadiense y Plata de la Libertad en Banco Azteca

Precio del dólar en Tijuana HOY jueves 19 de febrero

La frontera norte resiente de inmediato las decisiones de la Fed. El precio del dólar HOY jueves 19 de febrero en Tijuana es fundamental para miles de personas que realizan su vida económica en ambos lados de la garita.

Durante esta jornada, el dólar se mueve en casas de cambio promediando los $17.23 pesos a la venta, aunque la volatilidad de las últimas horas podría provocar ajustes en los centros cambiarios a lo largo del día. Comparar precios sigue siendo la mejor estrategia para no afectar tu economía fronteriza.

¿Cuánto vale un Bitcoin HOY en México?

Mientras el sistema financiero tradicional digiere las minutas de la Fed, el mercado de criptomonedas se mantiene expectante. En escenarios donde las tasas de interés altas amenazan el crecimiento, algunos capitales buscan opciones alternativas.

Bitcoin inició la jornada HOY sosteniéndose en la barrera de los 66 mil 022 dólares por unidad, lo que en México equivale a aproximadamente 1 millón 141 mil pesos. La resiliencia de este activo digital confirma su estatus como un refugio de valor temporal frente a los vaivenes de los bancos centrales.

Precio del bitcoin en México hoy jueves 19 de febrero en pesos | Google

Petróleo estalla por temor a conflicto entre EU e Irán

Donde las alertas están encendidas es en el mercado energético. Los precios del petróleo suben con fuerza este jueves, impulsados por la creciente preocupación de un conflicto militar, luego de que Estados Unidos e Irán intensificaran su actividad en una de las regiones productoras de hidrocarburos más importantes del mundo.

Ambos referenciales se acercan a sus máximos de seis meses, sumando ganancias a los saltos de más del 4% registrados el miércoles:



Petróleo Brent: Sube 1.11 dólares (+1.58%), cotizando en $71.46 dólares el barril.

Sube 1.11 dólares (+1.58%), cotizando en el barril. Petróleo West Texas Intermediate (WTI): Gana 1.05 dólares (+1.6%), ubicándose en $66.24 dólares el barril.

Gana 1.05 dólares (+1.6%), ubicándose en el barril. Mezcla Mexicana de Petróleo: Sin actualización por Año Nuevo Lunar

Analistas de ING confirmaron en una nota reciente que este repunte se debe a que "el mercado se muestra cada vez más preocupado por la posibilidad de una acción inminente" en Medio Oriente, lo que descontaría graves interrupciones en el suministro global.

