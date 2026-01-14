VIDEO: Le gritan "¡protector de p*dóf!los!” a Trump en planta automotriz: Así respondió

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump fue increpado durante una visita a un centro de producción de Ford en Detroit, de acuerdo con un video difundido por el medio estadounidense TMZ.

Las imágenes muestran a Trump recorriendo una planta de ensamblaje de camionetas Ford F-150 como parte de un evento organizado por el Club Económico de Detroit, previo a un discurso ante empresarios y trabajadores del sector automotriz.

Durante el recorrido por la fábrica, una persona que aparentemente es un trabajador del lugar comenzó a gritarle al mandatario, lo que generó un momento de tensión en medio del acto público.

El video y los gritos contra Trump

Según la grabación publicada por TMZ, resulta difícil distinguir con claridad la frase completa que fue lanzada contra Trump debido al ruido del entorno industrial de la planta. Sin embargo, el medio señala que el grito habría incluido la expresión “protector de pedófilos”, dirigida al presidente.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre la identidad de la persona que gritó ni sobre el contenido exacto de la frase, más allá de lo que se aprecia en el video que fue difundido.

Trump no respondió de forma directa al insulto y continuó con el recorrido acompañado por su equipo y organizadores del evento.

#EXCLUSIVE 😳 President Trump was filmed flipping off a Ford worker who yelled "pedophile protector" at him. https://t.co/m5nLYtWxxT pic.twitter.com/512zEYV6WC — TMZ (@TMZ) January 13, 2026

Un episodio incómodo en plena agenda pública

La visita a la planta de Ford forma parte de la agenda pública de Trump en Detroit, donde buscaba reforzar su mensaje ante trabajadores del sector manufacturero y líderes empresariales, en un contexto de alta polarización política en su país.

El incidente se suma a otros episodios recientes en los que el presidente ha enfrentado protestas, abucheos o confrontaciones verbales durante actos públicos, en medio de su exposición mediática y su actividad política.

Hasta ahora, ni la empresa Ford ni el equipo de Trump han emitido una postura oficial sobre lo ocurrido dentro de la planta.

Episodios recientes de confrontaciones y protestas contra Trump

Respuesta a protestas por el discurso “No Kings” y movimiento anti- Trump “No Kings” contra la presidencia de Trump Estados Unidos en rechazo a sus políticas y estilo de gobierno. Trump respondió públicamente antes de las manifestaciones, minimizando la asistencia prevista para contrarrestar las críticas, incluidos comentarios defensivos sobre su autoridad y estilo de liderazgo.

Reacción a protestas por el asesinato de Renee Nicole Good por un agente de ICE en Minneapolis (enero de 2026): Tras el fatal tiroteo de una mujer por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) Minnesota y en todo el país, Trump justificado en redes sociales. Esto generó una respuesta política y social significativa, con arrestos durante manifestaciones y críticas de líderes locales.