Tiroteo en Minneapolis deja un muerto; agentes de ICE están relacionados
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos segura que el tiroteo se debió a que una mujer embistió con su auto a agentes de ICE en Minneapolis.
La mañana de este miércoles 7 de enero de 2026 la ciudad de Minneapolis, Minnesota, en Estados Unidos, se ve envuelta en un tiroteo tras manifestantes contra los operativos migratorios y agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
El tiroteo ocurrió cerca de la Calle East 34th y Avenida Portland. Tim Walz, gobernador de Minnesota, confirmó que agentes del ICE están involucrados en este suceso.
My public safety team is working to gather information on an ICE related shooting this morning.— Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 7, 2026
We will share information as we learn more. In the meantime, I ask folks to remain calm.
Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), aseguró que el incidente está relacionado con una “embestida de vehículo”. Agregó que una mujer embistió a los agentes con su auto, pero añadió que la dependencia sigue recopilando información sobre lo sucedido.
En medio de protestas para evitar las redadas migratorias, una manifestante subió a su vehículo y la usó como arma, tras lo cual, "un oficial del ICE, temiendo por su vida, la de sus compañeros y la seguridad pública, realizó disparos defensivos. Utilizó su entrenamiento y salvó su vida y la de sus compañeros. La presunta agresora fue alcanzada y falleció", señaló la vocera del DHS en su perfil oficial de la red social X.
Today, ICE officers in Minneapolis were conducting targeted operations when rioters began blocking ICE officers and one of these violent rioters weaponized her vehicle, attempting to run over our law enforcement officers in an attempt to kill them—an act of domestic terrorism.…— Tricia McLaughlin (@TriciaOhio) January 7, 2026