Tiroteo en Minneapolis deja un muerto; agentes de ICE están relacionados

La mañana de este miércoles 7 de enero de 2026 la ciudad de Minneapolis, Minnesota, en Estados Unidos, se ve envuelta en un tiroteo tras manifestantes contra los operativos migratorios y agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El tiroteo ocurrió cerca de la Calle East 34th y Avenida Portland. Tim Walz, gobernador de Minnesota, confirmó que agentes del ICE están involucrados en este suceso.

My public safety team is working to gather information on an ICE related shooting this morning.



We will share information as we learn more. In the meantime, I ask folks to remain calm. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 7, 2026

Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), aseguró que el incidente está relacionado con una “embestida de vehículo”. Agregó que una mujer embistió a los agentes con su auto, pero añadió que la dependencia sigue recopilando información sobre lo sucedido.

En medio de protestas para evitar las redadas migratorias, una manifestante subió a su vehículo y la usó como arma, tras lo cual, "un oficial del ICE, temiendo por su vida, la de sus compañeros y la seguridad pública, realizó disparos defensivos. Utilizó su entrenamiento y salvó su vida y la de sus compañeros. La presunta agresora fue alcanzada y falleció", señaló la vocera del DHS en su perfil oficial de la red social X.