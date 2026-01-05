Logo Inklusion Sitio accesible
¿Sigue Colombia? Trump no descarta una operación militar contra Petro

Tras el reciente operativo en Venezuela, el presidente Donald Trump puso la mira en Colombia.

Gustavo Petro y Donald Trump
Donald Trump declaró que le “suena bien” la idea de un operativo militar en Colombia.|Reuters
Mundo

Escrito por:  Jimena Romero

La tensión entre Estados Unidos y Colombia volvió a escalar, luego de las polémicas declaraciones del presidente Donald Trump. Al ser cuestionado sobre el futuro de la región tras la captura de Nicolás Maduro , el mandatario estadounidense calificó a Sudamérica como un "vecindario enfermo". Sin embargo, sus ataques más fuertes fueron dirigidos al presidente Gustavo Petro.

Trump afirmó que Colombia está dirigida por un "hombre enfermo" y lanzó una acusación: aseguró que Petro tiene sus propias fábricas de cocaína y que se dedica a enviarla a los Estados Unidos. Según el líder republicano, esta situación "no va a durar mucho más tiempo".

Trump realizará operativo militar en Colombia

Lo que más preocupó fue la respuesta de Trump ante la posibilidad de que el ejército estadounidense actúe en territorio colombiano. Al ser consultado directamente sobre si planea una operación similar a la de Venezuela en Colombia, Trump respondió de manera tajante: "Eso suena bien para mí".

Estas palabras sugieren que la Casa Blanca podría estar considerando seriamente una intervención contra el gobierno de Petro, utilizando la lucha contra el narcotráfico como la justificación principal para un despliegue de fuerzas.

Petro se lanza contra Trump: "Deje de calumniarme"

Horas antes de las polémicas declaraciones de Donald Trump, el presidente Gustavo Petro se pronuncia antes las acusaciones pasadas del mandatario estadounidense. A través de su cuenta de X, el mandatario colombiano rechazó las denuncias, calificándolas de mentiras y calumnias. Petro enfatizó que en 50 años de vida pública, su nombre nunca ha aparecido en archivos judiciales relacionados con el tráfico de drogas.

"No lee la historia de Colombia y por eso falla cuando nos critica", escribió Petro, quien además acusó a Trump de atacarlo por sus posturas políticas internacionales, especialmente por su defensa del pueblo palestino. El presidente colombiano invitó a Trump a consultar a sus propios oficiales de inteligencia, a quienes Petro asegura haber ayudado en investigaciones contra narcos en el pasado.

Trump acusa a presidente de Colombia de tener "fábricas de cocaína"

Trump insistió en que Petro posee "molinos y fábricas" para procesar droga a gran escala. Aunque no presentó pruebas específicas ni informes de inteligencia detallados durante la entrevista, sus declaraciones coinciden con el endurecimiento de la política exterior estadounidense hacia los gobiernos de izquierda en América Latina.

Para el gobierno de Colombia , estas acusaciones son una estrategia de "extrema derecha" para desestabilizar la democracia del país y justificar una presencia militar extranjera que Petro ha rechazado tajantemente desde un inicio.

