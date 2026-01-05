¿Sigue Colombia? Trump no descarta una operación militar contra Petro

La tensión entre Estados Unidos y Colombia volvió a escalar, luego de las polémicas declaraciones del presidente Donald Trump. Al ser cuestionado sobre el futuro de la región tras la captura de Nicolás Maduro , el mandatario estadounidense calificó a Sudamérica como un "vecindario enfermo". Sin embargo, sus ataques más fuertes fueron dirigidos al presidente Gustavo Petro.

Trump afirmó que Colombia está dirigida por un "hombre enfermo" y lanzó una acusación: aseguró que Petro tiene sus propias fábricas de cocaína y que se dedica a enviarla a los Estados Unidos. Según el líder republicano, esta situación "no va a durar mucho más tiempo".

Speaking to reporters earlier onboard Air Force One, President Donald J. Trump called Colombian President Gustavo Petro a “sick man, who likes making cocaine and selling it to the United States,” adding that “He’s not going to be doing it very long, let me tell you.” Asked what… pic.twitter.com/TaH5PHLevB — OSINTdefender (@sentdefender) January 5, 2026

Trump realizará operativo militar en Colombia

Lo que más preocupó fue la respuesta de Trump ante la posibilidad de que el ejército estadounidense actúe en territorio colombiano. Al ser consultado directamente sobre si planea una operación similar a la de Venezuela en Colombia, Trump respondió de manera tajante: "Eso suena bien para mí".

Estas palabras sugieren que la Casa Blanca podría estar considerando seriamente una intervención contra el gobierno de Petro, utilizando la lucha contra el narcotráfico como la justificación principal para un despliegue de fuerzas.

Petro se lanza contra Trump: "Deje de calumniarme"

Horas antes de las polémicas declaraciones de Donald Trump, el presidente Gustavo Petro se pronuncia antes las acusaciones pasadas del mandatario estadounidense. A través de su cuenta de X, el mandatario colombiano rechazó las denuncias, calificándolas de mentiras y calumnias. Petro enfatizó que en 50 años de vida pública, su nombre nunca ha aparecido en archivos judiciales relacionados con el tráfico de drogas.

"No lee la historia de Colombia y por eso falla cuando nos critica", escribió Petro, quien además acusó a Trump de atacarlo por sus posturas políticas internacionales, especialmente por su defensa del pueblo palestino. El presidente colombiano invitó a Trump a consultar a sus propios oficiales de inteligencia, a quienes Petro asegura haber ayudado en investigaciones contra narcos en el pasado.

No sé si Maduro es bueno o malo, ni siquiera si es narcotraficante; en los archivos de la justicia colombiana, después de medio siglo de lidiar con las mafias más grandes de la cocaína, no aparecen los nombres de Nicolás Maduro ni de Cilia Flores. Quienes han llegado a denunciar… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 5, 2026

Trump acusa a presidente de Colombia de tener "fábricas de cocaína"

Trump insistió en que Petro posee "molinos y fábricas" para procesar droga a gran escala. Aunque no presentó pruebas específicas ni informes de inteligencia detallados durante la entrevista, sus declaraciones coinciden con el endurecimiento de la política exterior estadounidense hacia los gobiernos de izquierda en América Latina.

Para el gobierno de Colombia , estas acusaciones son una estrategia de "extrema derecha" para desestabilizar la democracia del país y justificar una presencia militar extranjera que Petro ha rechazado tajantemente desde un inicio.