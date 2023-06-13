Refuerzan seguridad en Tribunal de Miami por comparecencia de Trump

El expresidente Donald Trump está citado para comparecer en un tribunal federal de Miami donde será imputado por 37 cargos penales por cargos circundantes por mal manejo de documentos clasificados.

Documentos clasificados representan riesgo para la seguridad de Estados Unidos

Los fiscales federales alegan que la divulgación y el manejo no autorizados de documentos clasificados representan un riesgo para la seguridad nacional, las relaciones exteriores y la recopilación de inteligencia de los Estados Unidos.

Donald Trump dice ser inocente

Donald Trump ha proclamado su inocencia y ha prometido continuar su campaña para recuperar la presidencia en las elecciones presidenciales de 2024.

Los simpatizantes de Trump estiman que sea declarado no culpable de los cargos que enfrenta|Reuters.

"Todos debemos ser fuertes y derrotar a los comunistas, marxistas y lunáticos de la izquierda radical que están destruyendo sistemáticamente nuestro país", escribió Trump en su plataforma de redes sociales Truth Social.

Donald Trump enfrentará cargos penales

Trump comparecerá ante un tribunal federal en Miami donde enfrentará cargos penales por haber guardado ilegalmente documentos de seguridad nacional cuando dejó el cargo y haber mentido a los funcionarios que intentaron recuperarlos.

El abogado especial Jack Smith acusa a Trump de tomar miles de documentos clasificados que contenían algunos de los secretos de seguridad nacional más sensibles de la nación cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021 y almacenarlos de manera desordenada en su finca de Mar-a-Lago, Florida, según una acusación del gran jurado publicada la semana pasada.

Expertos legales, incluido el exfiscal general de Trump, William Barr, dicen que el caso es sólido.

Cargos contra Trump incluyen violaciones de la Ley de Espionaje

Los cargos incluyen violaciones de la Ley de Espionaje, que penaliza la posesión no autorizada de información de defensa, y conspiración para obstruir la justicia, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.

Podrían llegar al tribunal miles de simpatizantes de Donald Trump

Se espera que la aparición de Trump en la corte atraiga a miles de simpatizantes y manifestantes, por lo que autoridades de Miami se han preparado para multitudes de hasta 50,000 personas.

A estas horas de la mañana a han llegado un puñado de simpatizantes de Trump entre las carpas instaladas por los medios de

comunicación horas antes de que dé inicio el evento.

La seguridad es estricta en las inmediaciones del tribunal de Miami

La seguridad en las inmediaciones es estricta y los reporteros no han podido ingresar al edificio con teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos.

Se espera que el expresidente salga de la propiedad Trump National Doral para su comparecencia ante el tribunal más tarde.

Republicanos creen que el caso tiene motivaciones políticas

La gran mayoría de sus colegas republicanos creen que el caso tiene motivaciones políticas.

Los problemas legales de Trump aún no han hecho mella en su popularidad entre los votantes republicanos, y las encuestas de opinión lo sitúan muy por delante de sus rivales por la nominación presidencial del partido. Hasta ahora, sus adversarios republicanos mayoritariamente lo han apoyado.

Trump, el favorito para la nominación republicana en las elecciones presidenciales de 2024, proclamó su inocencia y prometió continuar su campaña para recuperar la presidencia en las elecciones de noviembre de 2024.

Cumpleaños de Donald Trump

Trump, que cumple 77 años el miércoles, llegó a Miami en un jet privado con su nombre estampado en el costado.