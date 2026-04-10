¿Dormir con o sin ropa? Expertos revelan la mejor opción para tu descanso

Si te cuesta trabajo dormir bien o te despiertas en la noche, el problema podría no estar en el estrés ni en el uso de celulares, sino en algo más simple: el calor. Especialistas señalan que la temperatura corporal y del entorno pueden influir en la calidad del sueño, por lo que ajustar cómo duermes puede marcar una diferencia durante tu descanso. ¿Dormir con ropa o sin?

Así puedes mejorar la calidad del sueño

Dar vueltas en la cama o bajo las cobijas no siempre es culpa del estrés o del celular: el calor puede ser el verdadero enemigo del sueño. Especialistas advierten que la temperatura es uno de los factores clave que influye directamente en qué tan rápido logras dormirte y qué tan profundo descansas.

De acuerdo con National Sleep Foundation, el cuerpo necesita enfriarse de manera natural para conciliar el sueño. Según explicó Joseph Dzierzewski, la temperatura corporal desciende entre 0.6 y 1 grado Celsius durante la noche. Cuando este proceso se llega a interrumpir, el descanso puede volverse ligero, fragmentado y poco reparador.

Por eso, los expertos recomiendan crear un “microclima de sueño” adecuado. Esto implica evitar que el calor quede atrapado entre la piel, la pijama y las sábanas. En algunos casos, dormir sin ropa o con prendas ligeras y transpirables puede facilitar que el cuerpo libere el calor acumulado y se pueda descansar mejor.

No se trata de una regla única. De acuerdo con CNN, mientras algunas personas prefieren dormir sin pijama, otras encuentran comodidad en telas ligeras que ayudan a absorber la humedad. Lo importante es mantener una sensación de frescura sin sacrificar la comodidad.

Factores que impiden que el sueño no sera reparador

Además, otros factores como la ventilación y la humedad juegan un papel importante. Un ambiente muy húmedo dificulta que el cuerpo se enfríe a través del sudor; por ello, se recomienda mantener la habitación entre 15 y 19 grados Celsius, con buena circulación de aire y materiales que permitan la transpiración .

Un detalle poco conocido es que calentar manos y pies antes de dormir puede ayudar al cuerpo a disipar mejor el calor y facilitar el inicio del sueño. Asimismo, mantener una temperatura estable durante la noche evita despertares causados por cambios bruscos de calor.

En resumen, más allá de usar pijama o no, el verdadero secreto está en ayudar al cuerpo a enfriarse de forma natural.