Obesidad en México: expertos redefinen una enfermedad mal entendida

La obesidad se ha consolidado como uno de los principales retos de salud pública en México, pero también como una de las enfermedades más incomprendidas.

Lejos de explicaciones simplistas, especialistas advierten que no se trata únicamente de comer menos o hacer más ejercicio, sino de una condición compleja.

La obsesidad en la ciencia

El Tecnológico de Monterrey, a través del Institute for Obesity Research (IOR), impulsa una visión integral para abordar esta enfermedad, combinando investigación científica, innovación tecnológica y un enfoque centrado en las personas.

Como parte de estos esfuerzos, se llevó a cabo el Congreso Internacional de Investigación en Obesidad, donde especialistas nacionales e internacionales compartieron avances y perspectivas para su tratamiento.

En la Semana Nacional de Salud Pública, reflexionamos sobre la obesidad como uno de los principales retos de salud en México y la importancia de fortalecer políticas y acciones para su prevención 💪🏼



Desde políticas como el etiquetado frontal, los impuestos a bebidas azucaradas y… pic.twitter.com/o7YYCcJOAe — CINyS - INSP (@1CINyS) May 27, 2026

Por su parte, en el campo de la innovación, destacan herramientas como el uso de biomarcadores, la inteligencia artificial, el análisis de la microbiota intestinal y nuevas terapias farmacológicas, como los agonistas de GLP-1, que han mostrado avances importantes, siempre bajo supervisión médica.

Explican que la obesidad no es una cuestión de voluntad individual, sino una enfermedad multifactorial que requiere respuestas integrales basadas en evidencia científica.

Factores para entender la obesidad

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2022, el 75.2% de los adultos en el país vive con sobrepeso u obesidad, una condición que incrementa significativamente el riesgo de padecer enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión arterial y dislipidemia.

Datos de UNICEF muestran que el 36.5% de los escolares y el 40.4% de los adolescentes en el país presentan sobrepeso u obesidad, una tendencia que ya supera al bajo peso infantil como una de las principales formas de mala nutrición.

La malnutrición en la infancia no tiene una sola cara.



En México, niñas, niños y adolescentes enfrentan una triple carga: desnutrición, deficiencias de micronutrientes y sobrepeso u obesidad.



Tres desafíos que conviven y profundizan desigualdades. #SITAN 🧵 — UNICEF México (@UNICEFMexico) May 28, 2026

Expertos coinciden en que la obesidad no puede entenderse sin considerar otros elementos que afectan directamente a la persona como: el acceso a alimentos nutritivos, el entorno urbano donde se desarrollen, los hábitos familiares, el estrés cotidiano, la calidad del sueño y la salud mental.

Por ello, subrayan la importancia de un abordaje integral que incluya prevención, diagnóstico oportuno, acompañamiento nutricional y psicológico, actividad física supervisada y tratamientos médicos adecuados.