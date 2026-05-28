¿Se suspenden las clases el 1 de junio? Esto dice el calendario oficial de la SEP

Junio está a la vuelta de la esquina y entre padres de familia llegó una duda respecto a si habrá clases el próximo lunes en las escuelas que operan bajo la Secretaría de Educación Pública (SEP) y es que la pregunta lllegó a raíz de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en distintas zonas del país.

Durante los últimos días circularon publicaciones que hablaban de un supuesto paro nacional y hasta de una suspensión generalizada de actividades en escuelas públicas. La incertidumbre creció rápido, especialmente porque muchas familias intentaban organizar horarios, transporte y actividades laborales para el inicio de semana, pero ¿qué se sabe?

¿Hay clases el 1 de junio? Esto marca el calendario de la SEP

¡Atención padres de familia! De acuerdo con el calendario escolar vigente del ciclo 2025-2026, el lunes 1 de junio aparece marcado como un día regular de actividades académicas, por lo que no está considerado como descanso obligatorio, suspensión oficial ni jornada de Consejo Técnico Escolar.

Así que, apegándonos al calendario de la SEP, los alumnos deberán acudir con normalidad a sus respectivas escuelas, salvo que en las próximas horas la institución sacara algún comunicado.

Las únicas modificaciones podrían presentarse en entidades donde existan movilizaciones locales de docentes o acuerdos específicos entre autoridades educativas estatales y sindicatos. En esos casos, cada escuela o secretaría estatal tendría que informar directamente a las familias sobre posibles afectaciones.

En estos días, los docentes y directivos se reúnen para evaluar y planear estrategias de mejora.|SEP

CNTE anuncia movilizaciones en todo el país

La confusión comenzó luego de que integrantes de la CNTE anunciaran movilizaciones y protestas en distintos puntos del país rumbo al inicio de junio. Aunque las acciones sindicales sí podrían impactar ciertas escuelas de manera local, eso no equivale a una suspensión nacional de clases.

En redes sociales incluso empezaron a circular imágenes y publicaciones asegurando que la SEP ya había confirmado un megapuente escolar. Pero hasta ahora, esa versión no tiene respaldo oficial.

La propia autoridad educativa ha insistido en que cualquier cambio relacionado con suspensión de actividades debe consultarse directamente en los avisos emitidos por las secretarías estatales de educación o por cada plantel escolar.

¿Cuándo termina el ciclo escolar de la SEP?

Entre consejos técnicos, entrega de boletas y trámites administrativos, las escuelas comenzarán a bajar el ritmo antes de las vacaciones de verano, por eso es muy importante anticiparte al cierre de ciclo, y te damos las fechas importantes.

La última sesión del Consejo Técnico Escolar se realizará el viernes 26 de junio, lo que además significará otro fin de semana largo para millones de alumnos. Después vendrá la descarga administrativa de calificaciones el 3 de julio y será el martes 14 de julio cuando madres, padres y tutores puedan conocer las calificaciones finales, mientras que el miércoles 15 de julio marcará oficialmente el último día de clases en educación básica.