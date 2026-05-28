Calendario oficial para junio 2026: ¿Cuántos días festivos hay y en qué fechas no hay clases?

Al revisar la organización de las actividades para el sexto mes del año, surge de manera frecuente la duda sobre si se contemplan descansos obligatorios o puentes largos en el territorio nacional.

Para las comunidades escolares del nivel básico, que abarca los planteles de preescolar, primaria y secundaria en toda la República Mexicana, el panorama de asistencia se rige estrictamente por lo estipulado en las aulas y oficinas gubernamentales.

En el esquema oficial para este año, no se tienen programados días de asueto general por motivos de celebraciones populares. Sin embargo, las familias deben tomar en cuenta que el calendario de la SEP suele incluir fechas específicas destinadas a las sesiones de los Consejos Técnicos Escolares, las cuales se realizan de manera habitual el último viernes de cada mes, lo que significa un día sin asistencia al aula exclusivamente para las y los alumnos de las escuelas.

¿Hay días festivos en México para junio 2026?

De acuerdo con las disposiciones oficiales vigentes y los datos publicados por la Secretaría de Educación Pública, junio de 2026 no cuenta con días festivos de descanso obligatorio aplicables para la población en general ni para los trabajadores.

A diferencia de otros periodos del año donde abundan las conmemoraciones civiles o históricas que ameritan la suspensión total de labores, este mes se caracteriza por una continuidad regular en las jornadas de trabajo cotidianas.

¿Qué días no hay clases en junio 2026 en el calendario SEP?

De acuerdo con las disposiciones vigentes, los alumnos únicamente tendrán una jornada sin asistencia a las aulas, programada para el viernes 26 de junio, debido a la realización de la sesión del CTE.

A pesar de la falta de fines de semana largos obligatorios, las páginas de la historia nacional recuerdan diversos acontecimientos memorables a lo largo de estas semanas.