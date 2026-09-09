Niños son captados comiendo croquetas y desperdicios en Durango; esto dijo el DIF

Un caso que ha conmocionado a la opinión pública en Durango puso de nuevo en el centro del debate las condiciones de pobreza extrema que enfrentan algunas familias, como en el caso de niños que fueron captados comiendo croquetas para perro.

Qué se sabe del caso de pobreza extrema en la colonia J. Guadalupe Rodríguez de Durango

Autoridades confirmaron que los niños de un hogar en la colonia José Guadalupe Rodríguez fueron señalados por consumir croquetas y desperdicios recolectados por los padres. El hecho, denunciado inicialmente contra unos pepenadores, derivó en la intervención del DIF Municipal, que reconoció la existencia de otros casos similares en los que menores pasan horas sin alimentarse o permanecen solos en sus domicilios durante todo el día.

Qué dijo el DIF Municipal de Durango sobre los menores en situación de pobreza

Por su parte, Malena González, directora del DIF Municipal, confirmó que el caso surgió tras una denuncia en la que se reportó que “los niños están comiendo las croquetas y también desperdicios” .

La funcionaria añadió que han atendido otros casos similares, como cuando los menores están solos en sus casas y no pueden comer. La directora del DIF destacó que ya tuvieron un acercamiento con la familia afectada para brindarles apoyo.

Cuál es el panorama de la pobreza en Durango según cifras oficiales

Según la Medición de Pobreza Multidimensional 2024 del INEGI, el 27.9 por ciento de la población de Durango se encontraba en situación de pobreza, un indicador que contextualiza la magnitud del problema.

Con información de Raúl Pérez.