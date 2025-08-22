Esta sería la hora en que se verá el eclipse solar más largo del siglo

El mundo entero está atento a un evento astronómico de gran envergadura: el eclipse solar más prolongado del siglo veintiuno. En este suceso, la Luna se interpondrá por completo frente al Sol durante un periodo inusualmente largo. La NASA ha confirmado que este fenómeno, por su duración, será el más notable del siglo.

A pesar de la anticipación que genera, es crucial saber cuándo y dónde se podrá ver. No todos los países podrán disfrutar de este espectáculo de manera directa, pero su trayectoria permitirá que una considerable cantidad de personas en ciertas áreas lo observen de primera mano.

El eclipse solar más prolongado del siglo será el 2 de agosto de 2027

La fecha que la agencia espacial ha confirmado para este suceso es el lunes 2 de agosto de 2027. La NASA ha especificado que el fenómeno alcanzará una duración máxima de 6 minutos y 23 segundos, una marca notable si se considera que la mayoría de los eclipses solares totales suelen durar menos de cinco minutos.

El eclipse comenzaría a la 01:45 de la madrugada (hora del centro de México) y alcanzaría su punto de mayor intensidad a las 02:51 de la mañana, para finalizar alrededor de las 04:00 horas. Durante este lapso, la oscuridad será completa en las regiones que se encuentren en la ruta principal del fenómeno. Ten en cuenta que estos horarios se calculan para la transmisión del evento, ya que el eclipse no será visible de forma directa en algunas partes del mundo.

La duración máxima del eclipse alcanzará 6 minutos y 23 segundos

A pesar de que México no estará en la ruta principal del eclipse, sí será visible en otros lugares, como España (específicamente en Cádiz, Tarifa, Ceuta y Melilla), Gibraltar, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen, Omán, el norte de Somalia, ciertas partes de Medio Oriente y áreas de la India.

¿México podrá ver el eclipse más largo de la historia?

Para quienes se encuentren en México, la mejor forma de apreciar el evento será a través de las transmisiones en directo. Diversos medios oficiales, observatorios y canales especializados en astronomía compartirán imágenes y videos de alta calidad en tiempo real.

Este eclipse solar del 2 de agosto de 2027 será recordado como el más largo del siglo, con más de seis minutos de oscuridad total en las zonas privilegiadas. Aunque no se pueda observar directamente desde México, la tecnología moderna permitirá disfrutarlo a distancia, e incluso puede servir como una excelente oportunidad para planificar un viaje a uno de los puntos de observación.

