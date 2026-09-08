Así son las perlas de Baily: El fenómeno luminoso que acompañará al eclipse solar más largo del siglo 21

Científicos y aficionados a la astronomía ya tienen en la mira el gran eclipse solar total del 2 de agosto de 2027. Este evento astronómico no solo impresiona por su duración de oscuridad, sino por la oportunidad de ver un espectáculo para los ojos único conocido como las perlas de Baily.

Esto es todo lo que debes de saber de dicho evento que asombrará a muchos.

¿Cuánto tiempo se podrán ver las perlas de Baily?

Aunque el eclipse solar total de 2027 durará mucho tiempo, las famosas perlas de Baily se dejarán ver solamente durante apenas uno o dos segundos.

Este destello brillante es muy breve y solo aparece en dos momentos clave: justo un instante antes de que la Luna cubra por completo al Sol y un segundo después de que comience a destaparse.

🌑Imagina quedarte sin sol por más de 7 minutos…



La @NASA confirmó que el eclipse del 2 de agosto de 2027 será impresionante, con 6 minutos y 23 segundos de oscuridad total.



Será visible en partes del norte de África, Europa y Medio Orientee incluso ya es llamado como el… pic.twitter.com/AtMwXy3PTk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 19, 2026

¿Qué son las perlas Baily y por qué se forman estas luces?

Según explicaciones del Instituto de Geofísica de la UNAM, las perlas de Baily son una cadena de puntos luminosos que se forman alrededor del contorno lunar.

Suceden porque el borde de la Luna no es una línea lisa, sino que está lleno de valles, montañas y cráteres; la luz del Sol logra filtrarse por esas partes no planas antes de taparse totalmente.

Eclipse solar total más largo del siglo 21

El evento astronómico del 2 de agosto de 2027 pasará a la historia por su duración. Durante la fase de totalidad, la Luna se alineará frente al Sol, logrando ocultar su luz por completo y generando una oscuridad total que superará los seis minutos en varias partes del planeta.

¿Cuál es la mejor parte del mundo para ver el eclipse solar?

La sombra de la Luna va a recorrer distintas partes del mundo, pero el punto que va a tener más duración de oscuridad estará sobre la ciudad de Luxor, en Egipto.

Cerca de los templos del río Nilo, los observadores podrán disfrutar del punto máximo del fenómeno con cielos despejados.

Para los amantes de los eclipses, capturar las cuentas de Baily requiere precisión absoluta. Al durar tan solo un par de segundos, el fenómeno sirve como la señal exacta que marca el inicio y el final de la fase de oscuridad total.