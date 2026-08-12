¿A qué hora se verá la lluvia de estrellas Perseidas en México? Consejos para no perderte el evento astronómico este 12 y 13 de agosto

La lluvia de estrellas Perseidas iluminarán el cielos de México la noche y madrugada de este miércoles 12 y jueves 13 de agosto 2026, uno de los eventos astronómicos más esperado de cada año por miles de amantes de la astronomía, pero ¿a qué hora podrá verse en nuestro país?

Horarios para ver la lluvia de estrellas Perseidas en México en agosto 2026

No olvides poner tu alarma. La lluvia de estrellas Perseidas 2026 podrán verse en el cielo de México este miércoles 12 y jueves 13 de agosto 2026; te compartimos los horarios exactos para poder disfrutar de este evento astronómico.

¿A qué hora será el punto máximo de la lluvia de estrellas Perseidas?

Las estrellas Perseidas podrán verse en México a partir de las 23:00 horas del 12 de agosto, extendiéndose al amanecer del jueves.

El punto máximo de la lluvia de estrellas será entre las 1:00 hasta las 4:30 horas de este 13 de agosto 2026, cuando la constelación de Perseo alcance su mayor altura en el firmamento.

El intervalo de observación más optimó para ver la lluvia de estrellas Perseidas en México será desde las 00:50 a las 3:00 horas del jueves .

Consejos para ver la lluvia de estrellas Perseidas en México

¿Toca sacar el telescopio? La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio reveló que no se necesita un telescopio para observar las lluvia de estrellas Perseidas en México, ya que el uso de esta herramienta podría limitar el campo visual, reduciendo las posibilidades de observar los meteoros.

Estas son algunas recomendaciones para poder disfrutar de este lluvia de estrellas en México.



Busca cielos despejados y oscuros: Aléjate de la contaminación lumínica de las grandes ciudades.

Aléjate de la contaminación lumínica de las grandes ciudades. Adapta tu vista a la oscuridad: Evita utilizar el celular o cualquier fuente de luz brillante durante al menos 20 o 30 minutos antes de observar, para que tus ojos se acostumbren a la penumbra.

Evita utilizar el celular o cualquier fuente de luz brillante durante al menos 20 o 30 minutos antes de observar, para que tus ojos se acostumbren a la penumbra. Apunta la mirada hacia el noreste: Aunque las Perseidas pueden cruzar cualquier parte del cielo, radian desde la constelación de Perseo, ubicada hacia el noreste.

¿Otro motivo para mirar hacia arriba el 12 de agosto? ✨



La lluvia de meteoros de las perseidas alcanzará su pico esa noche. Con luna nueva, habrá cielos más oscuros para observarlas. Aprende más sobre los eventos astronómicos de este mes: https://t.co/ghWYaLTSij pic.twitter.com/WoqxQSGAyP — NASA en español (@NASA_es) August 10, 2026

¿Qué son las Perseidas y cuántos meteoros por hora se podrán observar?

Las Perseidas son una lluvia de meteoros y objetos rocosos y pequeños, que dejó el cometa Swift-Tuttle. Cada año por estas fechas, la Tierra cruza la órbita de este cometa y sus partículas entran a la atmósfera arriba de los 50 kilómetros por segundo.

Estos granos de polvo se vaporizan, creando los destellos brillantes que se conocen como estrellas fugaces.