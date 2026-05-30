¡Ni volcán ni géiser! La UNAM revela qué pasó en Michoacán

Luego de varios días de especulaciones y videos virales en redes sociales sobre un supuesto géiser o nacimiento de volcán en El Salitre, Michoacán, investigadoras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo realizaron una inspección en la zona y determinaron que todo está relacionado con actividad hidrotermal del subsuelo.

La doctora Ruth Esther Villanueva Estrada, especialista en geotermia e investigadora de la Unidad Michoacán del Instituto de Geofísica de la UNAM, explicó que el fenómeno registrado el pasado 25 de mayo corresponde a la circulación de fluidos calientes bajo tierra.

¿Qué está pasando realmente en El Salitre, Michoacán?

De acuerdo con las especialistas, en el sitio se detectaron emisiones de vapor, agua caliente, gases y lodo que salen a través de fracturas naturales del suelo.

Durante la visita de campo realizada el 27 de mayo, el equipo científico identificó 12 pozas de lodo. Tres de ellas aparecieron dentro de la vivienda donde inicialmente se reportó el fenómeno y otras más en terrenos cercanos.

Además, encontraron temperaturas cercanas a los 86 grados centígrados en algunos puntos y presencia de gases como dióxido de carbono, amoniaco y sulfuro de hidrógeno, aunque en concentraciones bajas.

♨️ El fenómeno registrado el pasado 25 de mayo en El Salitre, Michoacán, no es un volcán ni un géiser, sino manifestaciones hidrotermales asociadas a fluidos calientes en el subsuelo: #ExpertasUNAM y especialistas ➡️ https://t.co/Dkt6rpk7rM — UNAM Global (@unamglobal) May 29, 2026

La investigadora Ruth Villanueva aclaró que las características observadas no coinciden con las de un géiser, ya que estos expulsan agua y vapor de forma intermitente debido a la acumulación de presión subterránea.

También descartó por completo la formación de un nuevo volcán, pues no existe evidencia de magma ascendiendo hacia la superficie.

¿Por qué ocurren estos fenómenos en Michoacán?

Especialistas explicaron que la comunidad de El Salitre se encuentra sobre la falla de Ixtlán, una estructura geológica que facilita el ascenso de fluidos calientes desde zonas profundas del subsuelo. De hecho, no es la primera vez que ocurre algo similar en la región.

En 2017 ya se habían detectado pozos alineados con esta falla geológica, mientras que desde principios del siglo pasado existen registros científicos sobre actividad hidrotermal entre Ixtlán y El Salitre.

🌋😱 Nace un nuevo géiser de la nada en Michoacán.



El fenómeno emergió dentro de una vivienda entre vapor, lodo y olor a azufre. Protección Civil evacuó a familias y animales mientras especialistas monitorean el riesgo.



🚨 Incluso suspendieron clases en un preescolar cercano. pic.twitter.com/cyBhllwy2j — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 26, 2026

La zona forma parte de la Faja Volcánica Transmexicana, considerada una de las regiones con mayor actividad geológica del país.

Incluso, durante la década de 1950, la Comisión Federal de Electricidad perforó pozos exploratorios en la región y uno de ellos dio origen al famoso “Géiser de Ixtlán”, que durante años funcionó como atractivo turístico.

Los estudios realizados en la zona han identificado temperaturas profundas de entre 125 y 225 grados centígrados, además de estructuras tectónicas que permiten el movimiento de agua caliente y gases hacia la superficie.

Recomendaciones tras el fenómeno hidrotermal en El Salitre

Aunque las autoridades descartan un riesgo volcánico inmediato, las expertas pidieron a la población mantenerse alerta y seguir medidas preventivas.

Entre las principales recomendaciones están evitar acercarse a los orificios de donde sale vapor, no caminar sobre suelo caliente o agrietado y mantener alejados a niños y mascotas.

También pidieron reportar cualquier cambio extraño en el terreno, como grietas o abultamientos, directamente a Protección Civil.

Las especialistas insistieron en que la población debe evitar difundir rumores o noticias falsas y consultar únicamente información oficial emitida por autoridades y organismos especializados.

Expertas ven oportunidad científica en el fenómeno en Michoacán

Para el grupo de investigadoras, lo ocurrido en El Salitre representa una oportunidad importante para estudiar los sistemas hidrotermales activos de México y entender mejor los riesgos geológicos en comunidades asentadas sobre estas zonas.

En la visita participaron las doctoras Ruth Esther Villanueva Estrada, Ana Teresa Mendoza Rosas, Gemma Gómez Castillo y Erika Aline Solano Hernández, quienes trabajaron junto con personal del Cenapred y autoridades de Protección Civil.