¿Qué países tienen las edad más baja de jubilación y las mejores pensiones?

Existen diferentes edades de jubilación en el mundo, cada país tiene sus propias leyes sobre y prácticas sobre el tema, algunos ahorran para tener una jubilación digna y recibir una buena pensión, en otros esta práctica ni siquiera existe.

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) existen dos tipos de jubilación actualmente, la anticipada y la ordinaria. La edad anticipada para poder dejar de trabajar por vejez va de los 59 a los 63, dependiendo del país, incluso la edad puede variar dependiendo del género. La edad ordinaria, que también depende del país y el género, oscila entre los 52 y los 67 años.

A excepción de Turquía, en Europa la edad mínima promedio de jubilación es 62 años para los hombres y 60 para las mujeres.

¿Qué países tienen la edad de jubilación más baja?

Según datos de la OCDE, los países que tienen la edad más baja de jubilación son: Eswatini, con 50 años para hombres y mujeres, igual que en Islas Salomón; Kuwait, a los 53 años; en Fiyi, donde la edad de jubilación es de 55 años, al igual que Gabón, Guinea, Haití, Malasia, Papua Nueva Guinea, Sri lanka, Singapur, Tailandia, Uganda, Zambia.

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Mientras que la edad de jubilación más alta la tienen Israel y Lesotho con 70 años, muy de cerca le sigue México con 68 años.

¿Cuál es la edad de jubilación en México 2023?

México es de los países donde se tiene la edad más alta para jubilarse, ya que tanto hombres como mujeres tienen que esperar a los 68 años para jubilarse, una diferencia de 18 años entre el país que pide menor edad para dejar de trabajar.

¿Qué país tiene la mejor pensión del mundo?

Un estudio realizado por la Mercer CFA en 44 países, arrojó cuáles son las naciones que cuentan con las mejores y las peores pensiones para jubilarse en la vejez.

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El estudio tomó en cuenta tres cosas para realizar la evaluación: adecuación de beneficios, sustentabilidad e integridad. Es decir, tomó en cuenta los beneficios que recibe el trabajador del ahorro voluntario para el retiro. Además de la edad mínima para recibir el dinero ahorrado durante los años de trabajo.

De acuerdo con el estudio, el país que mejor calificación recibió por preparar adecuadamente a su población para la vez, fue Islandia. En segundo y tercer lugar quedaron Holanda y Dinamarca, quienes desde hace una década se mantienen en los primero lugares.

Cabe destacar que la edad de jubilación en Islandia es de 67 años; en Holanda es de 66 y en Dinamarca es de 65 años de edad. Los tres países obtuvieron más de 80 puntos de los 100 en el estudio. México se ubicó entre los 75 puntos en el ranking de los sistemas de pensiones mundiales.

