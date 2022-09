“Un milagro”, esperan para niños quemados en fiesta patronal de Edomex

Después de dos años regresaron las fiestas patronales en San Nicolás Coatepec, Municipio de Santiago Tianguistenco, Estado de México (Edomex), una explosión de pirotecnia cobró la vida de una persona y dejó 39 lesionados entre ellos los hermanos Dilan y Emy de 6 y 8 años; hoy, la madre de los niños espera que su santo patrono le haga el milagro para que puedan recuperarse.

Miriam Galicia es la madre de los dos pequeños y recuerda cómo ocurrió el momento de la explosión en la que dos de sus hijos resultaron con quemaduras delicadas.

“Fue la chispa y fue la que provocó lo demás que, de hecho, los cuetes, las bombas las tenían en el suelo esa es la que explotó... Ahí estaba yo con mis hijos y ya nada más me alcancé a agarrar a la chiquita de dos años y los otros ya no me dio tiempo de jalarlos”, recuerda y relata a Fuerza Informativa Azteca.

Los dos niños quemados son atendidos en el hospital Nicolás San Juan con quemaduras de segundo grado y su madre espera que le informen su estado de salud.

“Ya nada más es cosa de que me digan de mi Dilan porque él si está un poquito más grave... De él ahorita no me han comentado nada pero me dicen que si ya hace del baño ya come, pero están más hinchados sus ojitos de él”, comenta acongojada.

Su familia espera un milagro del santo patrono para que los niños pronto se recuperen.

“Que me los recupere más que nada el santito San Nicolás y la virgen de Guadalupe es lo único que les pido que me los recupere y primeramente Dios van a salir bien, confía la mujer.

Investigan origen de explosión de pirotecnia

Las primeras investigaciones realizadas por la autoridad municipal revelan que fue un accidente provocado por un torito que llevo uno de los asistentes.

El presidente municipal de Santiago Tianguistenco, Diego Moreno explica que “los vecinos de la comunidad llevaron sus toritos entonces eso sale totalmente de lo que está planificado y organizado por parte de Protección Civil”.





En ese sentido se comprometió a que estarán “muy cuidadosos a través de los cuerpos de Protección Civil para verificar que únicamente se dé en las cantidades permitidas por la Ley de Explosivos y Armas de Fuego”.

Cabe mencionar que de las 40 personas que resultaron lesionadas: una perdió la vida, 29 ya fueron dadas de alta, cinco se reportan graves y cinco más se reportan estables y son atendidos en hospitales públicos de Toluca.